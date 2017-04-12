Указать мотивы и основания

Салтанат Байкетаева,

судья Семейского городского суда

В гл. 2 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» предусмотрены меры принудительного исполнения судебных актов, в том числе меры принудительного исполнения, которые осуществляются с санкции суда, получаемой судебным исполнителем в порядке, установленном ст. 252 ГПК.

К постановлениям, подлежащим санкционированию, судебный исполнитель прилагает соответствующие документы в обоснование своего представления, которые судом принимаются и проверяются. Письменные доказательства должны предоставляться в суд в соответствии с требованиями ст. 100 ГПК.

Согласно п. 5 ст. 27 Закона уклоняющиеся от явки к судебному исполнителю должники могут подвергаться приводу на основании постановления судебного исполнителя. Данное постановление подлежит санкционированию судом.

Одной из часто встречаемых мер принудительного исполнения является временное ограничение и приостановление временного ограничения на выезд физического лица, руководителя (исполняющего обязанности) юридического лица, являющегося должником, из Республики Казахстан.

Постановление судоисполнителя о временном ограничении на выезд подлежит санкционированию судом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством РК.

В суд по данной категории за три месяца текущего года поступило 1282 материала, их них 1227 постановлений о санкционировании удовлетворено, отказано в санкционировании 55. При- чины отказа в даче санкции на выезд судьи мотивируют тем, что судебные исполнители временно ограничивают выезд должника из Республики Казах- стан из-за небольшой суммы задолженности, от 50 000 до 200 000 тенге. Тогда как данная сумма может быть взыскана с должника путем совершения судебным исполнителем других исполнительных действий, то есть путем обращения взыскания на имущество - предметы домашнего обихода, бытовую технику, принадлежащие должнику. Также отказывают в связи с тем, что судебный исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РК, а постановление о запрете выезда за пределы Казахстана противоречит действующему законодательству.

Определением суда в даче санкции частного судебного исполнителя исполнительного округа Восточно-Казахстанской области З. Жаманбалиновой о временном ограничении на выезд должника, директора ТОО, было отказано, так как представленное судебным исполнителем постановление не мотивировано. Судоисполнитель ограничился лишь указанием на то, что при предъявлении исполнительного документа от представителя взыскателя поступило заявление о вынесении постановления о временном ограничении выезда за пределы должника и судоисполнитель считает необходимым временно ограничить ему выезд за пределы РК. При этом не указано, какие меры были предприняты для исполнения судебных актов, а также основания для временного ограничения выезда за пределы РК. Данное определение в апелляционном порядке было отменено в связи с тем, что в соответствии с ч. 1 ст. 33 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», при неисполнении физическим лицом, руководителем (исполняющим обязанности) юридического лица, являющегося должником, требований на сумму более 20 МРП, содержащихся в исполнительном документе, а также при неисполнении более трех месяцев исполнительных документов о взыскании периодических платежей судебный исполнитель вправе, а по заявлению взыскателя обязан вынести постановление о временном ограничении на выезд указанных лиц из РК.

С 16 марта 2016 года по согласованию Верховного Суда и Министерства юстиции РК осуществляется взаимодействие ИС «Төрелік» и «Автоматизирован- ной информационной системы органов исполнительного производства» в части получения исполнительных документов из судов в электронном формате и электронного санкционирования постановлений судебных исполнителей, и суды направляют исполнительный документ на исполнение в электронном формате в Департаменты юстиции.

Также в связи с введением в действие так называемого электронного санкционирования хочется отметить, что этот способ санкционирования удобен, хотя и используется недавно. При электронном санкционировании постановлений судебных исполнителей должны соблюдаться следующие требования:

- к постановлению о наложении ареста на имущество должника, включая деньги и ценные бумаги, находящиеся у него либо у иных физических или юридических лиц, должны быть приложены электронные копии исполнительного документа и постановления о возбуждении исполнительного производства;

- к постановлению об изъятии недвижимого имущества должника, находящегося у него либо у иных физических или юридических лиц, прилагаются электронные копии исполнительного документа, постановления о возбуждении исполнительного производства, справки о принадлежности имущества должнику;

- к постановлению об изъятии правоустанавливающих документов - электронные копии исполнительного документа, постановления о возбуждении исполнительного производства, справки о принадлежности имущества должнику, документы, подтверждающие необходимость изъятия, информация об ответственном хранителе;

- к постановлению судебного исполнителя о приводе лица, уклоняющегося от явки по исполнительному производству, - электронные копии исполнительного документа, постановления о возбуждении исполнительного производства, документа, подтверждающего уклонение должника от явки к судебному исполнителю;

- к постановлению о временном ограничении на выезд из РК физического лица, руководителя (исполняющего обязанности) юридического лица, являющихся должниками, - электронные копии исполнительного документа, постановления о возбуждении исполнительного производства; документы, подтверждающие надлежащее извещение должника об исполнении в установленном порядке и в установленный срок требования исполнительного документа либо заявление взыскателя о выставлении ограничения на выезд должника за пределы РК; постановление об определении задолженности по периодическим платежам более трех месяцев;

- к постановлению частного судоисполнителя о выдаче справки о наличии и номерах банковских счетов юридического лица и (или) его структурного подразделения, а также текущих счетов физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора, об остатках и движении денег на этих счетах должны быть приложены электронные копии исполнительного документа, постановления о возбуждении исполнительного производства.

При рассмотрении вопроса о санкционировании постановления судебного исполнителя судам следует обращать внимание на то, что постановление должно содержать мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость в принятии санкционируемого действия. К постановлению судоисполнитель в обязательном порядке должен приложить материалы исполнительного производства, подтверждающие обоснованность принятия санкционируемых действий и копии этих документов в письменной либо электронной форме. В случае нарушения вышеуказанных требований суд вправе отказать в даче санкции.