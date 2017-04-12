О качестве обзора ОЭСР системы государственного управления Республики Казахстан

Примашев Н.М.,

и.о. профессора

Академии государственного управления при

Президенте Республики Казахстан,

кандидат юридических наук

В эпоху глобализации оценка политики либо конкретной деятельности какого-либо государства уполномоченными на то международными или наднациональными организациями является закономерным явлением. Организация экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР) в силу своего учредительного обязательства продвигать политику, ориентированной на экономический рост и социальное благополучие людей во всем мире оказывает различные консультационные услуги и помощи развивающимся странам. Комитет по государственному управлению, как структурное подразделение ОЭСР, оказывает услуги по реформированию системы государственного управления и «усилению административного потенциала государств, являющихся и не являющихся странами-членами ОЭСР» [1].

Опубликованный в 2016 году «Обзор центральных органов государственного управления в Казахстане» (далее - Обзор) явился объектом данной статьи в силу несоответствия его некоторых предварительных данных с действительностью государственного строительства и установившейся практике Республики Казахстан.

Данный Обзор является итогом экспертной оценки ОЭСР системы государственного управления Республики Казахстан. В 2014 году Республика Казахстан подписала Соглашение о проведении Комплексного странового обзора с Центром развития ОЭСР в рамках проекта «Повышение конкурентоспособности в Казахстане за счет реформирования государственного сектора», который финансировался совместно Европейским Союзом и Правительством Республики Казахстан, как часть Программы по повышению конкурентоспособности стран Евразии (Секретариат по международным отношениям). В Обзоре содержатся результаты предварительных исследований, проведенных с целью разработки конкретных рекомендаций и предложений ОЭСР, направленных на повышение конкурентоспособности Казахстана в том числе, путем разработки более эффективных законодательных норм и институтов.

Обзор построен на официальных данных, предоставленных Республикой Казахстан на август 2014 года. Подготовленный на английском языке, а затем переведенный на русский язык, который согласно действующей Конституции является официальным языком Республика Казахстан, Обзор имеет ряд принципиальных недостатков[1].

Несмотря на то, что Обзор на русский язык переведен квалифицированными переводчиками ОЭСР и скорее всего, согласован с уполномоченными структурами Республики Казахстан, невозможно понять некоторых его словосочетаний и предложений, даже целых абзацев. Например, такие контексты, как: «на принципах верховенства закона систему налогообложения», «уровня профессионализма государственных учреждений», «повышение ориентированности на граждан и предпринимателей», «ликвидация коррупции» почти не используются в лексике государственного управления и права.

Республика Казахстан является унитарным государством, поэтому такие словосочетания, как: «функционирования Центрального Правительства и министерств в Республике Казахстан», «решений Кабинетом, министерствами» (с. 9), «развивать способность органов Центрального Правительства действовать в качестве коллективного органа» (с.10) «оперативная отчетность и надзор» (с. 14) и т.д. очень сложно понять и воспринимать как действующее. Правильное по-английски понятие «Центральное Правительство» является неприемлемым для Республики Казахстан, как и «коллективный орган». По правовой природе и по государственному управлению Правительство является коллегиальным органом.

Такими же несоответствующими статусу Правительства являются такие понятия, как: «Кабинет», «Центральными органами Правительства», «центральные министерства», «интегрированные органы Центрального Правительства», «Стратегический Центр Правительства» и т.п.

Вследствие неквалифицированного (здесь речь не идет о квалификации экспертов ОЭСР) учета языковой действительности, некоторые предложения или отдельные словосочетания выглядят как набор слов или словосочетаний. Например, «В последнее время в рамках административной реформы 2014 г.» (с. 10), «Центральными органами Правительства «мягких рычагов» управления в целях обеспечения реализации политических принципов и утвержденной» (с. 15), «Каждое министерство осуществляет руководство над рядом автономных государственных организаций, относящихся к одной из четырех правовых организационных форм» (с. 21), «Центральному Правительству Казахстана потребуется сформировать стратегический потенциал» (с. 23), «рассмотрения вопроса о создании Отдела по реализации в Центральном Правительстве (например, в Канцелярии Премьер-Министра)» (с. 24) «Создать интегрированные органы Центрального Правительства» (с. 25), «практика анализа мнений граждан и потребителей госуслуг остается на территории Казахстана недостаточной и неравномерной» (с. 30) и др. Такое словосочетание, как «относительно высокий уровень текучести кадров государственных служащих» вряд ли можно отнести к предложениям русского языка (с. 36).

Такие наименования и словосочетания, как: «Счетный комитет», «институт омбудсмена и надзорные органы парламента», «круг контрольно-надзорных полномочий парламента» также требуют конкретизации для их правового и управленческого восприятия (с. 87).

Рекомендацию экспертов, как «Для Казахстана был бы полезен более консолидированный Центр, деятельность которого возможно поддерживать в целях обеспечения политической согласованности и интегрированного предоставления государственных услуг, что позволило бы стране в полной мере реализовать свой потенциал» сложно понять (с. 25).

Некоторые материалы Обзора похоже констатирует и объясняют практику иных стран, нежели Республики Казахстан. Например, «отраслевых министерств, агентств, государственных корпораций и местных органов» (с. 18), «а также иные государственные ведомства» (с. 78-79), «Конституционном суде, Высшем арбитражном (торговом) суде» (с. 105, 171, 220). Эксперты наверняка знают, что в Республике Казахстан ни Конституционного суда, ни Высшего арбитражного (торгового) суда нет!

Спорными также являются утверждения экспертов ОЭСР о том, что «функции регулирования являются прерогативой департаментов. В таких случаях комитеты создают собственные экспертные группы по вопросам права. Такое разделение зон ответственности способствует распаду министерств на самодостаточные подразделения», «Службы министерств, предположительно, занимают более удобную позицию» (с. 20). С институциональной точки зрения, в Республике Казахстан также отдельных служб министерств не существуют! Также на практике и в официальных источниках отсутствует какая-либо информация об экспертных группах комитетов министерств по вопросам права.

В Обзоре также имеется факт несоответствия цифровых данных. Например, на стр. 53 указано: «Этнический состав населения Казахи - 63,1%; русские - 23,7%;» (с. 53), а на стр. 74 приведено иное соотношение: «стали казахи, а в настоящее время их число превышает 65% (тогда как русское население составляет 21,8%)». Отсюда объективно возникает проблема верификации, так как в обоих случаях указан 2013 год, как время проведения исследований.

Грубейшей ошибкой экспертов ОЭСР является такое утверждение, как: «Деятельностью правительства руководит премьер-министр, который является главой государства в политическом смысле». Согласно ст. 40 действующей Конституции Республики Казахстан «Президент Республики Казахстан является главой государства». Здесь также возникает вопрос о компетентности экспертов ОЭСР. О признаках президентских республик, коим является Республика Казахстан, можно было догадываться по названию, даже не влезая в теорию государства.

Также не соответствует действительности Республики Казахстан утверждение экспертов о том, что Парламент проводит «согласование предлагаемой президентом и правительством кандидатуры премьер-министра». Здесь также возникает вопрос о первичности: Правительства или «премьер-министра». Следовало бы экспертам и оказавшим им содействия со стороны Республики Казахстан специалистам изучит элементарный порядок формирования правительств.

По мнению экспертов ОЭСР Премьер-Министр «подписывает принятые правительством законодательные акты» (с. 79), а в действительности Правительство Республики Казахстан не принимает законодательных актов! В Законе Республики Казахстан «О нормативных правых актах» (в настоящее время действует новый Закон «О правовых актах», принятый 6 апреля 2016 года) дан перечень нормативных правых актов, относящихся к законодательным актам. Правительства Республики Казахстан там нет! Согласно Конституции Республики Казахстан Правительство издает[2] постановления. И все!

Не соответствует официальному оформлению, такие словосочетания, как: «Высшим органом исполнительной власти в Республике Казахстан является правительство (Кабинет министров)» (с. 78), «премьер-министру, его заместителям и Администрации президента», «в республике работают 2 заместителя премьер-министра», «представляет президенту предложения по любым изменениям в составе правительства», «назначается президентом, который вправе снять его с должности (с согласия парламента)», «председателя Национального банка», «полномочий парламента вошло согласование предлагаемой президентом и правительством кандидатуры премьер-министра, а также право выразить правительству», «судьи Верховного суда избираются Сенатом по предложению Президента и рекомендации Высшего судебного совета», «Администрации президента» и т.п.

На стр. 79 написано, что «Местные органы исполнительной власти называются акиматами и действуют на уровне областей, городов, районов и сельских округов», а в действительности в Республике Казахстан на уровне сельских округов акиматы не образуются! На стр. 84 имеется информация касающийся «районных и аульных (сельских) маслихатов». А на самом деле маслихаты в Республике Казахстан формируются на уровне районов и городов областного значения!

В Обзоре также имеются недостатки в схемах и рисунках. Например, в систему государственного управления включены «Национальный банк», «Агентство по делам госслужбы», «Национальный центр по правам человека», «Премьер-министр», «Канцелярия премьер-министра», «суды и органы юстиции», «местные органы исполнительной власти (акиматы - маслихаты), «акиматы сельских округов» (рисунок 1.6., с. 79). Всем известно, что местный представительный орган - маслихат никак не может войти в состав местного исполнительного органа - акимата! Следовало бы экспертам и оказавшим им содействия со стороны Республики Казахстан, специалистам также изучит из теории классификацию государственных органов.

Также не соответствует действительности то, что «Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции, а также Счетный комитет осуществляют надзор за исполнительной властью и подчиняются непосредственно Президенту» (с. 103). Тут, скорее всего имеет место не юридическая, а переводческая проблема.

В таких словосочетаниях, как: «Администрация Президента выполняет функции секретариата при Межведомственной комиссии по проведению административной реформы. Она назначает руководителя Секретариата Совета безопасности, председателя Высшего судебного совета, заведующего Секретариатом Государственного секретаря и начальника Канцелярии президента. В целом, Администрация Президента отвечает за информационно-аналитическое, правовое, организационное и документационное обеспечение деятельности президента. В частности, она разрабатывает и выносит на рассмотрение президента предложения по основным направлениям внешней, внутренней, военной, правовой и кадровой политики. Помимо этого, Администрация Президента участвует в определении концепции развития страны до 2013 и 2050 года. Администрация Президента обеспечивает реализацию полномочий президента в отношении парламента, правительства и центральных органов исполнительной власти, Конституционного совета, судов и судей, Центральной избирательной комиссии, местных исполнительных и законодательных органов, а также иных государственных органов, подчиненных непосредственно президенту» допущены и правовые, и языковые ошибки! (с. 104). В Республике Казахстан нет местных законодательных органов, а есть только один законодательный орган - Парламент Республики Казахстан!

Ошибочным также является утверждение экспертов ОЭСР о том, что «Канцелярия премьер-министра выполняет множество общих функций, в том числе материально-техническое обеспечение правительства и премьер-министра, контроль за реализацией основных приоритетов государственной политики, решений, указов и распоряжений правительства, премьер-министра и президента, консультирование и проведение экспертной оценки документов, выносимых на рассмотрение правительства, координирование ответов на запросы парламента и рассмотрение законопроектов и мер, подготовленных исполнительными органами; обеспечение взаимодействия и представление правительства в Конституционном суде, Высшем арбитражном (торговом) суде, Верховном суде и Мажилисе». Во-первых, данная структура вовсе не занимается материально-техническим обеспечением Правительства. Во-вторых, она не уполномочена представлять Правительство в Конституционном суде и Высшем арбитражном (торговом) суде, так как таких судов в Республике Казахстан не существуют! Эксперты также ошиблись в том, что «Президент и премьер-министр назначают уполномоченных представителей в каждую палату парламента, конституционный и арбитражный суды»!

Согласно подпункту 3) статьи 44 действующей Конституции Республики Казахстан Министерство юстиции с министерствами иностранных дел, обороны и внутренних дел, находится в подчинении Президента Республики Казахстан, поэтому утверждение экспертов, что «Министерство юстиции Республики Казахстан, непосредственно подчиненное и подотчетное Премьер-Министру» не соответствует действительности (с. 106).

Данные рисунка 2.1 «Центральные органы государственного управления» также имеют недостатков, так как: «Академия государственного управления» (далее - Академия), «Национальный центр по правам человека», «Институт экономических исследований» соответственно республиканское государственное казенное предприятие, аппарат государственного органа и акционерное общество никаких государственно-властных или государственно-управленческих полномочий не имеют (с. 109).

Некоторые ошибки допущены экспертами ОЭСР и в положениях об Академии. Например, не соответствует действительности, информация о том, что «Академией государственного управления, которая предлагает как программы, предусматривающие получение определенной ученой степени (магистр или кандидат наук)» (с. 210). На самом деле, в Республике Казахстан с 1 января 2011 года прекращена практика подготовки научно-педагогических кадров с присвоением ученых степеней кандидатов и докторов наук! Следующее утверждение как, «Кроме того, академия проводит тестирование государственных служащих и кандидатов на занятие административных должностей в государственном секторе» также является ошибочной, так как Академия не уполномочена на это, а тестирование - это функция государственного органа! Это касается и следующего утверждения, которое гласит, как «Региональные центры занимаются подготовкой и повышением квалификации государственных служащих на региональном уровне». Региональные центры обучения государственных служащих к подготовке государственных служащих никакого отношения не имеют, к их переподготовке и повышению их квалификации, да!

Словосочетания или служебное программное предупреждение как «Error! Bookmark not defined.» наверно понятно экспертам!

Наряду с правовыми и спорными языковыми ошибками в Обзоре допущены элементарные орфографические ошибки! Например, не делают чести экспертам и другим привлеченным специалистам, такие слова и словосочетания с ошибками, как: «оценка функций Министерства образования и науки», «оценка фукнций Министерства сельского хозяйства» (в содержании!? с. 5), «агентства» (с. 20, 45, 300, 336), «реализованы не равномерно» (с.10), «в качества коллективного органа» (с. 29), «Харрикейн Кукмоль Мунай» (с. 59), «государственный орган» (с. 105) и др.

В заключение, подведя итоги контент-анализа Обзора, следует утверждать, что его качество оставляет желать лучшего. Качество Обзора как рекомендации по совершенствованию системы государственного управления не соответствует на таковое. Образец должен быть образцом во всех отношениях! Ответ на негативную оценку Обзора и соответственно, деятельности экспертов ОЭСР в Республике Казахстан думается не заставит себя ждать.

Использованные источники

1 Обзор центральных органов государственного управления в Казахстане // Обзор Центрального управления. pdf.

2 Конституция Республики Казахстан. Принята в республиканском референдуме 30 августа 1995 года // ИПС «Әділет». (22.01.2017)