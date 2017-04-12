Под Марианской впадиной нашли следы жизни
12 апреля 2017, 12:31
Ученые обнаружили в минералах небольшие количества органических веществ, которые аналогичны тем, что образуются при жизнедеятельности микробов.
Международная группа исследователей предположила, что в десяти километрах под дном Марианской впадины существует жизнь. На это указывают следы жизнедеятельности организмов, найденные в образцах серпентина из гидротермальных источников, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.
Ученые извлекли 46 проб с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов вблизи грязевого вулкана Южный Чаморро. Эта подводная гора сложена из серпентинита — плотной горной породы, которая образуется, когда магматические минералы окисляются морской водой, вытолкнутой глубоко внутрь зоны субдукции. Такая химическая реакция производит метан и водород, которые могут быть источниками энергии для жизни микробов.
Серпентин, который проанализировали исследователи, попал на поверхность дна Марианской впадины через гидротермальные источники. Ученые обнаружили в минералах небольшие количества органических веществ, которые аналогичны тем, что образуются при жизнедеятельности микробов. Учитывая данные предыдущих работ, которые показали, что серпентин образуется в десяти километрах под дном впадины, специалисты получили примерную глубину проживания организмов.
Однако исследователи подчеркивают, что органическое вещество могло также появиться в результате процессов, не связанных с живыми существами.
Фото: Oliver Plümper / Utrecht University
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