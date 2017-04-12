Как сотрудникам БТА Банка, замешанным в делах Аблязова, предлагали уйти от правосудия

Сотрудники Банка не работали напрямую с Аблязовым, однако косвенно знали и понимали, что указания идут от него и близких ему людей.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Аблязова и его сообщников. В суде выступают свидетели, в том числе и те люди, которые в ходе досудебного расследования были подозреваемыми, впоследствии они были освобождены от уголовной ответственности в соответствии со ст.65 УК РК - Деятельное раскаяние, передает корреспондент Zakon.kz





К таким лицам относится и Салюлева Юлия, работавшая главным специалистом в Управлении корпоративного бизнеса №6 БТА Банка с августа 2005 по август 2009 года. Женщина работала с учредительными документами компаний-нерезидентов, которых было около 30. В ходе досудебного расследования она узнала, что многие компании были аффилированными с Банком, а также, что у сотрудников Банка были генеральные доверенности на представление этих компаний. В чем именно подозревалась Салюлева в ходе досудебного расследования по делу Аблязова в суде озвучено не было. Но в ее отношении была применена ст.65 УК РК, и уголовное дело было прекращено.





Еще один свидетель - Светлана Начинкина. В ее отношении также была применена ст.65 УК РК. Начинкина работала в БТА Банке начальником инвестиционно-документарного отдела Управления корпоративного бизнеса №6. Она работала с документами компаний заемщиков, как резидентов, так и нерезидентов. По запросу кредитного отдела она готовила документы для формирования кредитной истории компании заемщика. По поручению подсудимого Садыкова Начинкина контролировала вопросы погашения кредитов компаниями-нерезидентами на определенную дату. Она отправляла информацию в Москву в компанию "Ист бридж кэпитал", и вечером оттуда ей присылался свифт о погашении кредита.





В некоторых случаях Начинкина заполняла анкеты от имени компании-нерезидента, которые потом подписывались их доверенными лицами. Также свидетель временно являлась директором аффилированной компании "Каско Констракшн", которая на тот момент никакой деятельности не осуществляла.





Когда началось расследование, Начинкина и другие сотрудники Банка были отправлены в Бишкек якобы на встречу с юристами, которые должны были разъяснить им, какие позиции нужно держать с приходом в Банк нового руководства.





- Нам объясняли наши позиции, как руководителям ТОО. Приехал туда господин Кетебаев, который мне сказал, что если я вернусь на родину, то на меня заведут уголовное дело, и я не могу рассчитывать на справедливое правосудие, меня посадят. И он предложил уехать в Москву, максимум на 2-3 месяца, - рассказала Начинкина в суде. Испугавшись за свою судьбу, Начинкина выехала в Россию. Там она прожила около года. Каждый месяц неизвестные молодые люди передавали ей деньги на жизнь в размере оклада, получаемого при работа в БТА Банке - 2 тысячи долларов. Потом Начинкина поняла, что это путь в никуда и вернулась в Казахстан, обратившись в органы расследования.





Еще один бывший сотрудник БТА Банка Абдешев Рустем, в отношении которого также была применена ст.65 УК РК, выступил в суде. В Банке он работал сначала начальником Управления корпоративного бизнеса №1, затем его перевели на должность начальника Управления корпоративного бизнеса №3, далее Абдешев работал в северной региональной дирекции Банка в Астане. Уволился из Банка в октябре 2008 года.





DSM организации кредитовались в БТА Банке, порой, "закрывались" глаза на недостающие экспертизы. Также Абдешев сообщил суду, что не все компании, входящие в DSM , погасили кредиты в Банке. В обязанности Абдешева входили поиск клиентов, подготовка материалов в кредитный комитет, формирование всех необходимых документов. В том числе речь шла и об упоминаемой на предыдущем заседании группе компани DSM . Было озвучено, что руководил компанией приближенный к Аблязову человек Каримов. Входившие ворганизации кредитовались в БТА Банке, порой, "закрывались" глаза на недостающие экспертизы. Также Абдешев сообщил суду, что не все компании, входящие в, погасили кредиты в Банке.





Гособвинение озвучило показания других сотрудников Банка, дававших показания в ходе досудебного расследования. Так, из показаний свидетеля Дикамбаева следует, что подсудимый Жаримбетов полностью курировал Управление корпоративного бизнеса №6 БТА Банка. Его указания сотрудниками УКБ №6 полностью выполнялись и возражать смысла не было. Решения поступали со стороны Аблязова, которые Жаримбетов брал на контроль и поручал начальнику УКБ Ефимовой.





Свидетель Сарсенов, работавший в Банке начальником отдела правовой экспертизы, на следствии показал, что за период работы на него неоднократно оказывалось давление со стороны Жаримбетова, который говорил, что надо подписать документы в пользу заемщика, и это указание "Мухи" - так Жаримбетов называл Аблязова. На заседании кредитного комитета головного Банка, когда он давал отрицательные заключения или не давал согласия по некоторым проектам, Жаримбетов наставивал на их финансировании и лоббировал в пользу заемщика. При рассмотрении проектов на заседании кредитного комитета Жаримбетов часто упоминал Аблязова и давал понять, что это его решение.



