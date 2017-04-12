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Новости за сегодня

Государственный реестр ККМ дополнен двумя моделями

Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 марта 2017 года № 147 внесены изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года № 635 «Об утверждении государственного реестра контрольно-кассовых машин», согласно которым Государственный реестр контрольно-кассовых машин дополнен двумя новыми моделями со следующими порядковыми номерами:

197. «Тандау+»

198. «NCR 7197-printer-Мебиус-3К KZ ONLINE »

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


12 апреля 2017, 11:41
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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