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Конституционный Совет пересматривает нормативные постановления в связи с изменениями Конституции

12 апреля 2017, 13:13

Заслушав выступления, Конституционный Совет удалился в совещательную комнату для принятия решения.

В открытом заседании приняли участие представители центральных государственных органов и юридического сообщества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Конституционного Совета.

Сегодня состоялось открытое заседание Конституционного Совета Республики Казахстан по пересмотру некоторых его нормативных постановлений в связи с принятием Закона от 10 марта 2017 года № 51-VI «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» и Указа Президента Республики Казахстан от 13 марта 2017 года № 437 «О комплексе мер по реализации Закона Республики Казахстан от 10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

В заседании приняли участие представители центральных государственных органов и юридического сообщества.

Заслушав выступления докладчика – члена Конституционного Совета Унзилы Шапак и участников производства, Конституционный Совет удалился в совещательную комнату для принятия решения.


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