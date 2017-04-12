Мухтар Кул-Мухаммед: Казахстан приступает к духовной модернизации

Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» выразил уверенность, что уникальный программный документ, обнародованный сегодня Главой государства, получит абсолютную поддержку всех казахстанцев.

Сегодня Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» поделился своими впечатлениями от новой статьи Президента, которая опубликована в свежем номере газеты «Егемен Казахстан». Эта тема стала главной на встрече Мухтара Кул-Мухаммеда с учеными, преподавателями и студентами Евразийского Национального Университета.





По мнению Первого заместителя Председателя партии «Нұр Отан», казахстанцы и, прежде всего, представители интеллигенции всегда уделяли пристальное внимание такому понятию, как духовность нации и ее составляющие. Эта тема – источник интересных научных дискуссий, а иногда и горячих споров между поэтами, писателями, философами, государственными и общественными деятелями.









«Новая статья Главы государства дает исчерпывающие ответы на целый ряд вопросов, которые давно беспокоили казахстанцев относительно «духовных скреп» нашего общества и, самое главное, формирования сути национальной идеи», - добавил Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан».





Мухтар Кул-Мухаммед процитировал один из важнейших тезисов, отраженных в статье Президента: «государство и нация должны быть подобны не застывшему металлу, а живому организму, способному постоянно развиваться».

Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» выразил уверенность, что уникальный программный документ, обнародованный сегодня Главой государства, получит абсолютную поддержку всех казахстанцев.



