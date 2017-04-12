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В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

12 апреля 2017, 13:15

Возможны ночные заморозки.

В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Сутки 13 апреля в Южно-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление ветра юго-западного с переходом на северо-западный 15-20, порывы 25 м/с. Ночью 14 апреля ожидается понижение температуры на поверхности почвы до 2 мороза.

Утром и днем 13 апреля в Жамбылской области ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление юго-западного, западного ветра 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области более 30 м/с. Ночью 14-15 апреля местами ожидается понижение температуры до 0-5 мороза.

Утром и днем 13 апреля в Алматинской области ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление юго-западного, западного ветра 15-20, порывы 25 м/с. Ночью 14-15 апреля местами ожидается понижение температуры до 0-5 мороза.

В связи большой высотой снежного покрова и выпадением осадков в горных районах Алматинской области в период 12-13 апреля ожидается сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. В целях исключения чрезвычайных ситуаций жителей, гостей и туристов города Алматы просят воздержаться от походов и восхождений.

Фото: depo.ua

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