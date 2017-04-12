В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".





Сутки 13 апреля в Южно-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление ветра юго-западного с переходом на северо-западный 15-20, порывы 25 м/с. Ночью 14 апреля ожидается понижение температуры на поверхности почвы до 2 мороза.





Утром и днем 13 апреля в Жамбылской области ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление юго-западного, западного ветра 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области более 30 м/с. Ночью 14-15 апреля местами ожидается понижение температуры до 0-5 мороза.





Утром и днем 13 апреля в Алматинской области ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление юго-западного, западного ветра 15-20, порывы 25 м/с. Ночью 14-15 апреля местами ожидается понижение температуры до 0-5 мороза.



