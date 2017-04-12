В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
12 апреля 2017, 13:15
Возможны ночные заморозки.
В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Сутки 13 апреля в Южно-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление ветра юго-западного с переходом на северо-западный 15-20, порывы 25 м/с. Ночью 14 апреля ожидается понижение температуры на поверхности почвы до 2 мороза.
Утром и днем 13 апреля в Жамбылской области ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление юго-западного, западного ветра 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области более 30 м/с. Ночью 14-15 апреля местами ожидается понижение температуры до 0-5 мороза.
Утром и днем 13 апреля в Алматинской области ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление юго-западного, западного ветра 15-20, порывы 25 м/с. Ночью 14-15 апреля местами ожидается понижение температуры до 0-5 мороза.
В связи большой высотой снежного покрова и выпадением осадков в горных районах Алматинской области в период 12-13 апреля ожидается сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. В целях исключения чрезвычайных ситуаций жителей, гостей и туристов города Алматы просят воздержаться от походов и восхождений.
Фото: depo.ua
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853345-6a9ae175eb1978c49602aac16015a1c3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...