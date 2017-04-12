Ответ на депутатский запрос Министра обороны РК от 1 марта 2017 года № 1/30/393

На № ДЗ-26 от 31 января 2017 года

Депутатам

Мажилиса Парламента

Республики Казахстан

Платонову А.С.,

Ароновой И.П.,

Смагул Б.

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев Ваш коллективный депутатский запрос, касательно решения проблем обеспечения жильем военнослужащих, сообщаем следующее.

В настоящее время разработана модель обеспечения жильем военнослужащих, в которой будут учтены возникшие коллизии действующего законодательства, касающиеся жилищных отношений (далее - Модель). Данная Модель рассмотрена в Мажилисе Парламента Республики Казахстан под председательством депутата Тасбулатова А.Б. с дальнейшим внесением в Правительство Республики Казахстан.

Планом законопроектных работ Правительства Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 905, запланирована разработка проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений» (далее - проект Закона).

В Модели предлагается осуществлять жилищные выплаты всем категориям военнослужащих, вне зависимости от выслуги воинской службы на 1 января 2013 года.

Вопрос выплаты компенсации за наем (аренду) жилья без привязки к сумме, указанной в договоре найма, будет рассмотрен при разработке проекта Закона в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Согласно Правил обеспечения жильем военнослужащих, утвержденных постановлением Правительства РК от 28 августа 2012 года № 1091 (далее - Правила), военнослужащий Вооруженных Сил Республики Казахстан для признания нуждающимся в жилье подает рапорт с приложением соответствующих документов в структурное подразделение на которое возложены функции по учету служебных жилищ, согласно стандарта, утвержденного приказом Министра обороны Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 222 «Об утверждении стандарта государственной услуги «Постановка на учет нуждающихся в служебном жилище военнослужащих Вооруженных Сил Республики Казахстан», зарегистрированного Министерством юстиции Республики Казахстан в реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов за № 11340 от 12 июня 2015 года.

На основании изложенного, учет нуждающихся в жилье военнослужащих и выплату компенсации за наем (аренду) жилья производят структурные подразделения Министерства обороны Республики Казахстан, а именно районные эксплуатационные части Министерства обороны Республики Казахстан.

В целях недопущения неправомерной выплаты компенсации военнослужащим за наем (аренду) жилья, структурным подразделением, где военнослужащий проходит воинскую службу, запрашивается пакет документов в соответствии с требованиями вышеуказанного приказа. Других документов для выплаты компенсации за наем (аренду) жилья не запрашивается.

С уважением, генерал-полковник С. Жасузаков

Оглашен 1 февраля 2017 года

Министру обороны

Республики Казахстан

Жасузакову С. А.

Депутатский запрос от 1 февраля 2017 года № ДЗ-26

«Касательно обеспечения жильем военнослужащих»

Уважаемый Сакен Адилханович!

В ходе неоднократных встреч с избирателями постоянно поднимаются вопросы по обеспечению военнослужащих жильем.

Нет необходимости говорить о значимости Вооруженных Сил Казахстана.

Однако, актуальная проблема такого вида социального обеспечения военнослужащих, остается открытой.

Большинство военнослужащих, прослужившие десять лет и более в календарном исчислении на 1 января 2013 года, в настоящее время занимающие должности, имеющие воинские звания старшего офицерского состава, вынуждены годами арендовать жилье, т.к. собственного жилья не имеют, а очередность на получение служебного жилья практически не двигается.

Следует ли говорить о социальной справедливости, когда жилищное законодательство так разделило военнослужащих, что на одной чаше весов оказались военнослужащие, прошедшие все этапы становления казахстанской армии, испытавшие на себе все тяготы и лишения воинской службы, имеющие за плечами годы службы в отдаленных местах Родины, а на другой - военнослужащие по контракту, не имеющие опыта службы, но имеющие привилегии при найме (аренде) жилья.

При этом категории военнослужащих, имеющих выслугу менее 10 лет, компенсация выплачивается из расчета 18 квадратных метров на военнослужащего и членов его семьи. Зачастую военнослужащие снимают жилплощадь меньшей квадратуры, соответственно получают компенсацию за фактически снимаемую площадь, а не за положенную Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях».

То есть в данном случае военнослужащий теряет в денежном эквиваленте.

Вопрос жилья коснулся в целом по республике не только проходящих военную службу в настоящее время, но и пенсионеров Вооруженных Сил Республики Казахстан, которые более трех лет не могут получить ни компенсацию взамен жилья, ни приватизировать служебную квартиру.

Учитывая, что жилищные проблемы не должны отвлекать армию от важной и необходимой миссии - защищать наш мир и покой, разрешение назревшей социальной проблемы по жилищному обеспечению военнослужащих необходимо решать государству.

На основании вышеизложенного, просим Вас, Сакен Адилханович, решить следующие проблемы:

1) рассмотреть возможность узаконить выплату компенсаций за наем жилья по фактически положенной норме согласно законодательству «О жилищных отношениях», всем категориям военнослужащих независимо от выслуги лет по состоянию на 1 января 2013 года;

2) внести изменения в Правила постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, в части усиления контроля над ответственными структурными подразделениями, на которых возложены функции по учету служебных жилищ;

3) принять соответствующие меры для исполнения Постановления Правительства РК от 28 августа 2012 года № 1092, касательно выплаты компенсаций за служебное жилье;

4) упорядочить процесс сбора пакета документов на постановку как нуждающегося в жилье, так и при получении денежной компенсации за наем жилья, при этом по возможности сократив количество справок и других документов.

О принятых мерах просим проинформировать в сроки, установленные законодательством.

С уважением,

депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан,

члены Фракции партии «Нұр Отан»

А. Платонов

И. Аронова

Б. Смагул