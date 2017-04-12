Кредитные истории в Казахстане хранятся 10 лет

В Первое кредитное бюро часто поступают вопросы о сроках хранения кредитной истории, сообщает Zakon.kz





На данный вопрос отвечает Аналитический центр ПКБ:





Согласно законодательству, предусмотрено хранение кредитной истории в течение 10 лет. Данный отсчет начинается с даты последнего обновления каждого кредитного контракта. К примеру, у заемщика был кредит, и он его погасил в апреле 2007 года. После этого он не брал кредитов в течение 10 лет, и обновлений по его кредитной истории не было. В этом случае, в кредитной истории будет отражена краткая информация о его контракте, а именно даты начала и окончания договора, фактическая дата погашения договора, роль субъекта и наименование кредитора.





Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро , рассказывает:





- На апрель 2017 года в Казахстане 47 624 заемщика, не имеющих обновлений кредитной истории более 10 лет. От общего числа заемщиков это составляет 0,6%. Данная информация доступна в кредитном отчете в кратком виде, без информации о количестве дней и сумме просрочек. Использовать данную информацию при принятии решения о выдаче кредитов или нет финансовые институты определяют сами.





Тем временем количество кредитных контрактов увеличилось до 8 млн. Это действующие на сегодняшний день займы казахстанцев. В среднем по статистике на 1 казахстанца приходится 1,4 кредита. Индекс кредитного здоровья (ИКЗ), рассчитываемый ПКБ, при этом показал рост, увеличившись до уровня 74%, хотя доля плохих заемщиков не изменилась относительно январских показателей. Таким образом в феврале доля «хороших» заемщиков составила 73,7%. В дефолте по-прежнему находится 19,6%, а количество заемщиков средней зоны риска уменьшилось с 7,8% до 6,7%.



