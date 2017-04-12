Суд оставил экс-министра Улюкаева под домашним арестом

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок домашнего ареста на три месяца, то есть до 15 июля", - огласила решение судья Наталия Дударь.

В ходе заседания следствие настаивало на продлении меры пресечения в связи с необходимостью получения результатов экспертиз. Кроме того, по словам следователя, также надо допросить более 15 свидетелей и предъявить обвинение в окончательной редакции.





Адвокаты вновь заявили, что считают домашний арест необоснованным, но если мера пресечения будет продлена, то просили разрешить экс-министру прогулки утром и вечером по два часа.





Сам Улюкаев заявил, что "с доводами суда не согласен".





Суд, выслушав позиции сторон, вынес решение, запретив Улюкаеву прогулки. Однако, как сообщил в суде следователь, бывшему главе Минэкономразвития разрешено посещать лечебно- реабилитационный центр.





Кроме того, из материалов дела стало известно о продлении срока предварительного расследования до 15 августа.





Защита Улюкаева обжалует решение о продлении домашнего ареста. Об этом сообщила его адвокат Лариса Каштанова.





"Конечно, мы будем обжаловать данное постановление", - сказала защитник.





Фото: MosDay.ru



