Суд оставил экс-министра Улюкаева под домашним арестом
12 апреля 2017, 13:30
Бывший глава Минэкономразвития, обвиняемый в получении взятки в $2 млн, останется под арестом до 15 июля.
Басманный суд Москвы продлил до 15 июля срок домашнего ареста бывшему главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в $2 млн, сообщает ТАСС.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок домашнего ареста на три месяца, то есть до 15 июля", - огласила решение судья Наталия Дударь.
В ходе заседания следствие настаивало на продлении меры пресечения в связи с необходимостью получения результатов экспертиз. Кроме того, по словам следователя, также надо допросить более 15 свидетелей и предъявить обвинение в окончательной редакции.
Адвокаты вновь заявили, что считают домашний арест необоснованным, но если мера пресечения будет продлена, то просили разрешить экс-министру прогулки утром и вечером по два часа.
Сам Улюкаев заявил, что "с доводами суда не согласен".
Суд, выслушав позиции сторон, вынес решение, запретив Улюкаеву прогулки. Однако, как сообщил в суде следователь, бывшему главе Минэкономразвития разрешено посещать лечебно- реабилитационный центр.
Кроме того, из материалов дела стало известно о продлении срока предварительного расследования до 15 августа.
Защита Улюкаева обжалует решение о продлении домашнего ареста. Об этом сообщила его адвокат Лариса Каштанова.
"Конечно, мы будем обжаловать данное постановление", - сказала защитник.
Фото: MosDay.ru
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