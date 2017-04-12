Сайт "Радиоточка" закрылся из-за финансовых проблем , передает , передает Today.kz . Об этом сообщил Бигельды Габдуллин, отметив, что ситуация осложнилась после судебного процесса.





"Ситуация неприятная, хотелось бы спасти "Радиоточку". После моей "отсидки" ситуация осложнилась, финансовые проблемы есть, но я думаю, что они есть у всех. По финансовым проблемам мы решили закрыть. Бренд будет работать и портал этот будет сайтом газеты Central Asia Monitor. А сайт газеты мы закроем. С коллективом мы попрощаемся. Общий язык нашли, обид ни у кого нет", - сказал Габдуллин.



