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Левобережная окраина Астаны погрузилась в воду

12 апреля 2017, 13:40

Талые воды образовали «море» у завода по производству солнечных батарей.

Горожане просят акимат Есильского района принять меры, передает ИА «NewTimes.kz».

Как отмечает в Фейсбуке Maral Zharassova, талые воды образовали «море» у завода по производству солнечных батарей Astana Solar. Предприятие соседствует с Национальным космическим центром по проспекту Туран.

«Любому терпению приходит конец, когда условия становятся невыносимыми. Сегодня даже автобус отказался ехать через это море. Акимат района Есиль, примите меры!» — возмущается астанчанка.

Видео и фото: Facebook / Maral Zharassova

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