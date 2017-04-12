Левобережная окраина Астаны погрузилась в воду
12 апреля 2017, 13:40
Талые воды образовали «море» у завода по производству солнечных батарей.
Горожане просят акимат Есильского района принять меры, передает ИА «NewTimes.kz».
Как отмечает в Фейсбуке Maral Zharassova, талые воды образовали «море» у завода по производству солнечных батарей Astana Solar. Предприятие соседствует с Национальным космическим центром по проспекту Туран.
«Любому терпению приходит конец, когда условия становятся невыносимыми. Сегодня даже автобус отказался ехать через это море. Акимат района Есиль, примите меры!» — возмущается астанчанка.
Видео и фото: Facebook / Maral Zharassova
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