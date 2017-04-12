Ответ на депутатский запрос Премьер-Министра РК от 27 февраля 2017 года № 11-21/402

На № ДЗ-28 от 2 февраля 2017 года

Депутатам

Мажилиса Парламента

Республики Казахстан

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев Ваш депутатский запрос по вопросам субсидирования части расходов субъектов агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях, сообщаю следующее.

13 февраля текущего года Республиканской бюджетной комиссией при уточнении республиканского бюджета на 2017 год по подпрограмме 102 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях» программы 250 «Повышение доступности финансовых услуг» в рамках расходов Министерства сельского хозяйства поддержано выделение 33,7 млрд. тенге.

Указанные средства планируется направить на субсидирование более 1,9 тыс. заявок от мелких и средних сельхозтоваропроизводителей, по которым выплата субсидий на 1 заявку составляет менее 400 млн. тенге и субсидированием будут охвачены 162 млрд. тенге частных инвестиций.

Таким образом, дефицит бюджетных средств по одобренным заявкам 2016 года составляет 14,6 млрд. тенге и приходится на 13 крупных капиталоемких проектов с размером субсидий на 1 заявку более 400 млн. тенге.

Выплата субсидий по данным проектам будет осуществляться поэтапно в течение последующих лет, в рамках возможностей государственного бюджета.

В результате, с учетом дополнительно выделенных средств в 2017 году на инвестиционное субсидирование будет направлено 58,7 млрд. тенге.

Распределение вышеуказанных средств в виде целевых текущих трансфертов акиматам областей, городов Астана и Алматы планируется до конца февраля текущего года после уточнения республиканского бюджета и принятия соответствующего постановления Правительства.

Б. Сагинтаев

Оглашен 1 февраля 2017 года

Премьер-министру

Республики Казахстан

Сагинтаеву Б.А.

Депутатский запрос от 1 февраля 2017 года № ДЗ-28

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

В соответствии со статьей 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» обращаемся к Вам с настоящим депутатским запросом.

Сегодня можно смело говорить о том, что существенная поддержка сельхозтоваропроизводителям была оказана после введения в действие в августе 2016 года изменений и дополнений в «Правила субсидирования по

возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях», предусматривающих возмещение инвестиционных затрат по приобретенной сельскохозяйственной технике, оборудованию, строительно-монтажных затрат и развертыванию новых производств. Данная мера позволила значительно ускорить темпы обновления сельскохозяйственной техники и оборудования, приступить к строительству и закупу оборудования по хранению и переработке сельхозпродукции, что в свою очередь сразу отразилось на эффективности производства в целом.

Но, по итогам недавно завершившихся выездов в регионы депутаты к своему сожалению столкнулись с вопросом что на местах сегодня испытывают огромный дефицит денежных средств по данной программе! Хотелось бы отметить что дефицит финансирования по данному направлению, от которого зависит дальнейший рост производства сельскохозяйственной продукции отрицательно сказывается на динамичном развитии АПК.

По официальным данным МСХ РК по Республике за 2014-2015 годы реализации данной программы всего было просубсидировано 2 729 субъектов АПК на общую сумму субсидий - 19,1 млрд.тенге, при этом сумма привлеченных инвестиций составила 68 млрд.тенге т.е. 1 тенге бюджетных средств позволил привлечь в АПК 3 тенге инвестиций, а уже по итогам 2016года эта цифра выросла до 5 тенге.

Между тем по информации МСХ РК по названной программе на 2017 год в бюджете предусмотрено в целом по республике лишь 25,0 млрд.тенге, что недостаточно для удовлетворения даже тех заявок, которые были уже одобрены комиссиями в 2016 году в сумме 58 млрд.тенге и до настоящего времени нет информации по распределению даже этих средств по регионам.

В общем дефицит бюджетных средств для удовлетворения заявок 2016-2017 года по данным МСХ РК на сегодня составляет 33 млрд.тенге.

В настоящий момент СХТП испытывают большие финансовые трудности, так как изначально - в момент совершения инвестиционных вложений (приобретения техники, оборудования, строительства и т.п.) свои бизнес-планы они выстраивали, в том числе в расчете и надежде получения поддержки от государства в виде данных инвестиционных субсидий.

В настоящее время в регионах уже наблюдаются тенденции снижения платѐжеспособности аграриев, срываются графики возврата кредитных средств, ухудшается их кредитная история в институтах КазАгро и в целом в Кредитном Бюро, что в будущем не позволит рефинансироваться в БВУ, а также ставит их под угрозу банкротства.

Как было отмечено в послании Главы Государства, аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики, поэтому:

Первое, в рамках реализации принимаемой в настоящий момент Государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы просим Вас произвести распределение выделенных средств в размере 25 млрд.тенгеуже в феврале месяце текущего года- в связи с начинающейся подготовкой аграриев к весенне-полевым работам.

Второе, просим Вас предусмотреть в рамках уточнения бюджета 2017года возможность выделения дополнительных денежных средств - для логического завершения начатой программы!

С уважением, Депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Члены Фракции партии «НұрОтан» М.Темиржанов К.Султанов С.Звольский

А.Ералиев А.Дауренбаев М.Айсина С.Омаров С.Каныбеков

Депутат Фракции Народные коммунисты А.Коныров