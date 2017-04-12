Глава МВД Турции назвал взрыв в Диярбакыре терактом

Ранее считалось, что источником взрыва были технические неполадки в мастерской по ремонту полицейской бронетехники в районе Баглар.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал терактом прогремевший во вторник в городе Диярбакыр взрыв. Об этом министр заявил сегодня в эфире телеканала Haber Turk, сообщает ТАСС





"Сначала мы думали, что источник взрыва был в машине (технические неполадки), но выяснилось, что террористы прокопали тоннель и заложили взрывчатку. Так что это был теракт", - сказал он.





Взрыв прогремел в мастерской по ремонту полицейской бронетехники в районе Баглар. Она расположена рядом с одним из корпусов Управления безопасности города. Инцидент произошел во время ремонта бронемашины полиции.





На данный момент известно о трех погибших и более 10 раненых. Здание мастерской частично обрушилось, и под завалами были люди. Среди пострадавших есть полицейские и другие госслужащие.





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