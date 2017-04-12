Нигматулин: Елбасы предложил уникальное видение духовной модернизации казахстанцев
12 апреля 2017, 13:49
Мы не должны забывать про духовные скрепы, которые, безусловно, неоценимы для развития любого народа.
Сегодня спикер мажилиса Нурлан Нигматулин прокомментировал программную статью Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.
- Историческое значение статьи президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» в том, что она дополняет программу политической реформы и экономической модернизации уникальным видением духовной модернизации казахстанского общества и каждого казахстанца, - подчеркнул председатель мажилиса.
Как отметил Н.Нигматулин, делая ставку на технологии и инновации, на развитие новых отраслей экономики и строительство современной инфраструктуры, мы не должны забывать и про духовные скрепы, которые, безусловно, неоценимы для развития любого народа.
- Только высокообразованные и духовно обогащенные люди могут гибко реагировать на новые вызовы времени и принимать верные решения.
Поэтому очень важно, что статья содержит ряд конкретных мер, в виде актуальных на сегодняшний день общественно-политических и культурно-просветительских проектов, каждый из которых подразумевает огромный пласт работы. Уверен, что новые масштабные задачи модернизации общественного сознания, поставленные Лидером Нации, откроют перед нашим народом новые горизонты, которые выведут нашу страну на качественно новый уровень развития, - сказал Н.Нигматулин.
Фото: Мажилис Парламента РК
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