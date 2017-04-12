Более 500 представителей бизнеса приняли участие в «ATYRAU INVEST - 2017»

В Атырау 11-12 апреля состоялся IV Международный инвестиционный Форум «ATYRAU INVEST - 2017» в котором приняли участие более 500 представителей бизнеса, потенциальных компаний-инвесторов, национальных компаний, институтов развития и органов государственного управления, участники из стран Ближнего и Дальнего зарубежья, а также представители дипломатических миссий.













Основной целью проведения Форума являлось информирование об инвестиционном потенциале Атырауской области, привлечение инвестиций в конкретные инвестиционные проекты и экономику области.





Спикерами пленарного заседания также выступили: Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгии в Казахстане - Мишель Петерманс, Вице-губернатор – заместитель Председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике – Наталья Левинсон. Министр промышленности и энергетики Саратовской области РФ - Максим Шихалов. Заместитель Председателя Ассоциации ОЮЛ «KAZENERGY», Член Совета Директоров АО НК «КазМунайГаз», «Қазақстанның Еңбек Ері» (герой труда Республики Казахстан) - Карабалин Узакбай Сулейменович. Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана» Болат Жамишев. Председатель Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК - Туякбаев Сапарбек Куракбаевич, и др.





В рамках IV Международного Инвестиционного Форума состоялись две панельные секции: «Нефтегазовый кластер, как один из инструментов повышения конкурентоспособности региона» и «Проектный менеджмент или условия эффективности инвестиций».





На первой панельной секции были обсуждены вопросы эффективности развития кластерного подхода в нефтегазовом секторе.





Во время второй панельной сессии участники обсудили вопросы развития инвестиционных возможностей, влияния налогового и трудового законодательства на инвестиционный климат, презентация «Бизнес практикум» и ряд других тем.





В рамках Форума «ATYRAU INVEST - 2017» акиматом Атырауской области было подписано 9 меморандумов на общую сумму 3,3 млрд. долларов США.





Атырауская область на протяжении нескольких лет является лидером среди регионов Казахстана по объему привлеченных инвестиций. Так, по итогам 2016 года объём инвестиций составил более 2 трлн. тенге, из которых более 1 трлн. тенге – внешние инвестиции. При этом, объем промышленного производства составил более 4,4 трлн тенге, что является рекордным показателем среди всех регионов Республики.





Традиционно в период проведения Международного инвестиционного Форума «ATYRAU INVEST - 2017» состоялась Северо-Каспийская региональная выставка «Global Oil&Gas Atyrau 2017» и Северо-Каспийская региональная строительная и интерьерная выставка «Atyrau Build 2017».





Участники форума получили уникальную возможность презентовать свои инвестиционные проекты потенциальным инвесторам, а также, задать интересующие вопросы как гостям ближнего и дальнего зарубежья, так и руководству Атырауской области. Форум прошлого года привлек рекордное количество инвестиций, не только к нефтяным, но и к социальным объектам и объектам культурно-массового досуга. Для сопровождения инвесторов и со-финансирования проектов в регионе функционируют: центр обслуживания инвесторов «Атырау Инновейшн», «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау», с участием которой в период с 2010 г. введены в эксплуатацию 21 и реализуются 15 проектов общей стоимостью 323 млн. долл. США. Функционирует специальная экономическая зона, в процессе создания индустриальная зона.





В рамках программы индустриализации на территории Атырауской области в 2016 году реализовано 7 проектов на общую сумму 2,8 млрд. тенге. Наиболее значимыми проектами стали: запуск производства уплотнительных прокладок, завода по производству кабельных лотков и электрических щитов, организация производства электротехнического оборудования, расширение мощности завода по производству оптического кабеля, хлебозавода и завода по производству болтовых соединений.





В 2017 году планируется ввод в эксплуатацию 4 проектов на сумму 11,8 млрд. тенге, а именно: организация производства металлоконструкций с использованием методов роботосварки, запуск фармацевтического завода, запуск рыбоводного садкового хозяйства и завода по производству макаронных изделий. Кроме того, в данный момент в области реализуется порядка 20 инвестиционных проектов в различных отраслях экономики на сумму свыше 14 трлн. тенге с созданием более 20 000 рабочих мест, среди которых есть проекты с вложением иностранных инвестиций. По итогам 2016 года объем промышленного производства составил 4,4 трлн. Тенге, что составляет порядка четверти общереспубликанского объема. С октября 2016 началась добыча нефти на месторождении Кашаган. С начала запуска добыто 2 млн. тонн нефти. Начата реализация проекта расширения Тенгизского месторождения, что позволит увеличить добычу нефти с 27 млн. тонн до 39 млн. тонн в год.







