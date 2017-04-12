Жириновский заявил, что выпьет шампанское за импичмент Трампа
12 апреля 2017, 13:54
«Половина американцев голосовала за другую внешнюю политику. Трамп нарушает свои обещания», - сказал он.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что, если действия президента США Дональда Трампа приведут к импичменту, он выпьет за отставку американского политика. сообщает RT.
«Половина американцев голосовала за другую внешнюю политику. Трамп нарушает свои обещания. И если он так будет нарушать, то импичмент неизбежен. Тогда мы будем пить шампанское за импичмент», — цитирует Жириновского ТАСС.
По словам лидера ЛДПР, весь мир занимает сторону России.
«Говорят чушь, что у России нет союзников. Да весь мир с нами! Все с удовольствием наблюдают дуэль США — Россия, и все болеют за Россию, никто за американцев», — заключил он.
Ранее советник по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский, отвечая на вопрос «Газеты.Ru», прокомментировал возможность импичмента Трампа.
Фото: Sharij.net
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