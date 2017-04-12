Назарбаев: Боеготовность казахстанской армии на хорошем уровне
12 апреля 2017, 13:56
Президент обратил внимание на вопросы переоснащения армии новыми видами вооружения и военной техники.
Глава государства встретился с министром обороны Сакеном Жасузаковым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президенту были представлены отчеты о текущем состоянии Вооруженных Сил страны и реализации поставленных перед армией задач. Нурсултан Назарбаев отметил положительную динамику укомплектования Вооруженных Сил, подчеркнув необходимость продолжения выстроенной работы.
- Зимой и летом проведены учения войск. Боеготовность армии на хорошем уровне. Наблюдается улучшение дисциплины, - сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание на вопросы переоснащения армии новыми видами вооружения и военной техники, социального обеспечения военнослужащих, территориальной безопасности и развития систем противовоздушной обороны страны.
С.Жасузаков проинформировал Главу государства о выполнении мероприятий по поддержанию боеспособности войск, дисциплины и правопорядка в рядах казахстанской армии.
- На сегодняшний день Вооруженные Силы укомплектованы на 93%. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 89%. В настоящее время ведется работа по призыву офицерского, сержантского и части рядового состава по контракту. Увеличен набор солдат срочной службы. В этом году планируется призвать во все виды войск около 34 тыс солдат срочной службы, - доложил министр обороны.
По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.
Фото: akorda.kz
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