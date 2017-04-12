Назарбаев: Боеготовность казахстанской армии на хорошем уровне

Президент обратил внимание на вопросы переоснащения армии новыми видами вооружения и военной техники.

Глава государства встретился с министром обороны Сакеном Жасузаковым , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Президенту были представлены отчеты о текущем состоянии Вооруженных Сил страны и реализации поставленных перед армией задач. Нурсултан Назарбаев отметил положительную динамику укомплектования Вооруженных Сил, подчеркнув необходимость продолжения выстроенной работы.





- Зимой и летом проведены учения войск. Боеготовность армии на хорошем уровне. Наблюдается улучшение дисциплины, - сказал Президент Казахстана.





Нурсултан Назарбаев обратил внимание на вопросы переоснащения армии новыми видами вооружения и военной техники, социального обеспечения военнослужащих, территориальной безопасности и развития систем противовоздушной обороны страны.





С.Жасузаков проинформировал Главу государства о выполнении мероприятий по поддержанию боеспособности войск, дисциплины и правопорядка в рядах казахстанской армии.





- На сегодняшний день Вооруженные Силы укомплектованы на 93%. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 89%. В настоящее время ведется работа по призыву офицерского, сержантского и части рядового состава по контракту. Увеличен набор солдат срочной службы. В этом году планируется призвать во все виды войск около 34 тыс солдат срочной службы, - доложил министр обороны.





По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.



