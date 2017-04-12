Сайт «Радиоточка» закрылся из-за финансовых проблем

Сайт «Радиоточка» закрылся из-за финансовых проблем, передает Today.kz. Об этом сообщил Бигельды Габдуллин, отметив, что ситуация осложнилась после судебного процесса.

«Ситуация неприятная, хотелось бы спасти «Радиоточку». После моей «отсидки» ситуация осложнилась, финансовые проблемы есть, но я думаю, что они есть у всех. По финансовым проблемам мы решили закрыть. Бренд будет работать и портал этот будет сайтом газеты Central Asia Monitor. А сайт газеты мы закроем. С коллективом мы попрощаемся. Общий язык нашли, обид ни у кого нет», - сказал Габдуллин.

Напомним, он обвинялся в вымогательстве бюджетных денежных средств с должностных лиц в пользу подконтрольных ему СМИ - «Central Asia Monitor» и «Radiotochka.kz». В начале этого года суд приговорил Бигельды Габдуллина к пяти годам ограничения свободы без конфискации имущества и с установлением пробационного контроля. Ранее сообщалось, что он возместил ущерб потерпевшим сторонам в 20 миллионов 625 тысяч тенге и полностью раскаялся в содеянном.