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Путин: власти России будут стараться не допустить «цветных революций» в стране

12 апреля 2017, 14:03

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что США вряд ли откажутся от проведения «цветных революций» после прихода администрации Дональда Трампа.

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» заявил, что власти будут стараться не допустить «цветных революций» в стране, а также поддерживать государства ОДКБ в данной области, сообщает RT.

«Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьёзной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны, и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнёров по ОДКБ», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что США вряд ли откажутся от проведения «цветных революций» после прихода администрации Дональда Трампа.

Фото: ПолитРоссия

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