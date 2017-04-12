Путин: власти России будут стараться не допустить «цветных революций» в стране

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что США вряд ли откажутся от проведения «цветных революций» после прихода администрации Дональда Трампа.

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» заявил, что власти будут стараться не допустить «цветных революций» в стране, а также поддерживать государства ОДКБ в данной области, сообщает RT





«Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьёзной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны, и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнёров по ОДКБ», — цитирует Путина РИА Новости.





Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что США вряд ли откажутся от проведения «цветных революций» после прихода администрации Дональда Трампа.



