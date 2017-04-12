В России педофил вместо резюме случайно отправил фото голых детей

Женщина разместила в соцсети объявление об открытии вакансии, после чего ей на почту пришло письмо с фотографиями голых малолетних девочек. Как выяснилось, один из соискателей вместо резюме случайно отправил ей снимки, сообщает misanec.ru





Инцидент произошел в Екатеринбурге. Как сообщает Life, 24 марта местная жительница Юлия опубликовала во «Вконтакте» объявление об открытии вакансии, где для связи указала свой электронный адрес. Спустя некоторое время она получила письмо от некого Игоря Б., который просил не обращать внимания на его предыдущее сообщение. Якобы, это спам.





Письмо насторожило женщину. Она открыла почту и тщательно просмотрела все новые сообщения. В одном из них она обнаружила фотографии маленьких девочек в обнаженном виде.





Спустя некоторое время во «ВКонтакте» Юлии написала незнакомая девочка Катя. На её страничке было указано, что она живет в Новосибирске и ей 14 лет. Именно она была на одном из присланных Игорем фото. Девочка решила спросить у Юлии, почему Игорь просит игнорировать сообщения от неё.

На скриншотах можно увидеть, что Юлия задаёт вопрос: «Кто вы для него?» . Девочка ответила, что они с мужчиной близко дружат. О присланной Игорем фотографии Катя говорит, что ей около трех лет. На этом общение прерывается.









Юлия обратилась в полицию с заявлением о проверке Игоря Б. на причастность к распространению детской порнографии. В УМВД по Екатеринбургу корреспондента Life перенаправили в Следственный комитет, но там ответили, что информации об инциденте у них нет.

На страничке мужчины в социальной сети в видеозаписях нашлись ролики с названиями вроде «Стриптиз малолеток», «Сисек нет, а показать хочется». Они ясно характеризуют содержание роликов.





В списках друзей у мужчины — девушки легкого поведения и несовершеннолетние, которые, судя по статусам, продают свои фотографии. Одна из девочек ответила журналисту и переслала сообщения Игоря, в котором он намекает ей на интим.













Источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что пока установить личность мужчины не удалось.