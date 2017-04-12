Не оставить преступление безнаказанным

Дина Амирова

Одной из центральных проблем современного общества остается совершение преступлений против несовершеннолетних. Данный вид преступлений оказывает травмирующее воздействие на физическое и психическое состояние ребенка, которому сложно не только противостоять насильственным действиям со стороны взрослого человека, но и часто в силу возраста осознать противоправность произошедшего с ним.

На сегодняшний день сложилась двоякая ситуация, когда государственные ведомства, СМИ и эксперты на постоянной основе разъясняют родителям несовершеннолетних детей и подростков или их опекунам необходимость профилактики сексуального насилия, а также напоминают о том, что в случае, если трагедия произошла, важно своевременно обратиться в правоохранительные органы и за профессиональной медицинской и психологической помощью. Однако нельзя сказать, что эти меры помогли решить данную проблему. Актуальным остается вопрос, какие меры помогут создать условия, в которых преступление не останется безнаказанным, а пострадавшему будет оказана всевозможная помощь.

Как считает вице-президент фонда «Бiрге Даму», юридический советник фонда «ДОМ» Юрий Юрин, отдельного и самого пристального внимания заслуживают факты сексуального насилия в детских учреждениях интернатного типа. Достаточно вспомнить нашумевшее дело о сексуальном насилии в Семее, где педагог- педофил вспомогательной школы-интерната № 5 на протяжении почти двадцати лет насиловал детей.

Самого педофила судили и приговорили к 20 годам лишения свободы. Но никто из администрации детского учреждения, никто из руководства управления образования ответственности не понес. Возбужденное под давлением общественности уголовное дело против директора интерната было благополучно «похоронено». Эти факты, безусловно, страшны уже сами по себе, но то, что происходит после вскрытия случаев сексуального насилия в детских учреждениях, не поддается никакому логическому объяснению. Система органов образования «стоит насмерть», защищая абсолютно неуместную в таких случаях «честь мундира». В результате чего у законопослушных граждан складывается негативное мнение о наличии тотальной круговой поруки в органах образования, в администрациях детских учреждений, считает эксперт.

- При рассмотрении дел подобного рода имеется еще один весьма неприглядный аспект: есть случаи, когда на всю страну были озвучены имена пострадавших детей, уже переданных в приемные семьи. Как результат - дети вынуждены вновь и вновь переживать свою беду, на них направлены потоки негатива. Как это вообще стало возможным, что дети оказываются жертвами насилия в детских учреждениях? Беда в излишней закрытости этих учреждений, в том, что в них сохраняется практически тюремная система. Спасти ситуацию может только действенный общественный контроль деятельности этой системы, а также ряд жесточайших мер в любом случае насилия в отношении и без того уже обделенных судьбой детей. Необходима абсолютная прозрачность работы детских учреждений, куда должен быть открыт доступ независимым экспертам из числа медиков, психологов, юристов, - говорит Ю. Юрин.

Сложившуюся ситуацию по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних прокомментировал президент фонда групп-анализа г. Алматы Виктор Марченко.

- По моим наблюдениям, за последние десять - 15 лет количество случаев сексуального насилия в отношении детей и подростков снизилось. Обратное впечатление создается под влиянием социальных сетей, благодаря которым каждый случай насилия рассматривается пристально и многовекторно. Люди перестали бояться и скрывать информацию, более свободно обращаются за помощью в правоохранительные органы и к специалистам, о чем раньше и речи не было, - говорит он.

Однако эксперт напоминает о том, что пристальное внимание к данной проблеме в соцсетях имеет и отрицательный эффект, когда потерпевшие сталкиваются с негативом в свой адрес. Также психолог пояснил, что обращение за психологической помощью к профессионалу обязательно, так как помимо невротических расстройств и чисто физиологических негативных реакций организма у потерпевшего может развиться диссоциативное расстройство личности. Даже если отбросить другие возможные негативные последствия, проявления неконтролируемой агрессии и даже направленность на сексуальное насилие достаточно опасны как для окружающих, так и для самого больного.

Также психолог отмечает, что как прежде, так и сейчас случаи сексуального насилия над несовершеннолетними обычно сопряжены с бытовым насилием, происходят либо в семьях неблагополучных, либо «закрытого», внешне положительного типа. Совершаются подобные преступления, как правило, лицами с размытой нравственной позицией, что само по себе является признаком душевной болезни. О мерах, предлагаемых в помощь расследованию по таким делам, рассказывает президент ОФ «Аман-саулык» Бахыт Туменова.

- Сегодня много проблем возникает при расследовании случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. В первую очередь речь идет о судебной экспертизе. Особенно это касается маленьких городков и поселков, где не хватает врачей и медицинских работников даже распространенных специальностей, не говоря уже о специалистах- экспертах. Необходимо отметить, что сейчас на всю республику имеется всего около 600 профессионально подготовленных судмедэкспертов. А если нет своевременного забора биологического материала для экспертизы, то следствие может оказаться в тупике из-за отсутствия доказательной базы. В результате ребенок и его родители либо опекуны остаются ни с чем, а преступник уходит от наказания, - говорит она.

Чтобы исправить эту ситуацию, еще в 2014 году представителями неправительственных организаций по профилю совместно с соответствующими государственными ведомствами был разработан проект клинико-диагностического протокола по сексуальному насилию. Проведена большая работа: от заседаний рабочей группы до разъясняющих семинаров. Далее проект протокола был передан в Республиканский центр развития здравоохранения Министерства здравоохранения РК. О дальнейшей судьбе этого необходимого в современных реалиях доку- мента ничего не известно. Хотя, если бы протокол был введен в действие, то по всей республике не было бы проблем с проведением экспертизы: все нормы изъятия биологического материала и их подробного документирования в нем изложены. Про- вести экспертизу мог бы любой врач в любом медицинском учреждении, считает Б. Туменова.

Департамент стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения РК, рассмотрев наш запрос касательно клинического протокола «Сексуальное насилие», сообщил следующее. «Данный клинический протокол разработан и одобрен экспертным советом Республиканского центра развития здравоохранения Министерства здравоохранения РК 12 декабря 2014 года». Также в ответе на запрос сообщается, что пересмотр и совершенствование данного протокола планируется в 2018 году. Все разработанные и одобренные клинические протоколы размещены на сайте РЦРЗ www.rzrz.kz в разделе «Клинические протоколы».

Таким образом, если бы указанный документ был доработан и введен в действие раньше, то сегодня мы уже могли бы проанализировать, насколько своевременная и правильно оформленная экспертиза влияет на качество и сроки расследования рассматриваемых дел против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Однако то, что данный проект, разработанный госорганами совместно с экспертами из НПО, не забыт и работа продолжается, вселяет определенные надежды.