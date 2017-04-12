Депутат Перуашев о повышении зарплат мажилисменам: Я бы не злорадствовал

Решение о повышении оклада госслужащим было принято еще четыре года назад.

Мажилисмен Азат Перуашев прокомментировал повышение заработной платы депутатам Парламента Казахстана.





"Не мажилисмены эту зарплату утверждали. Единая система оплаты труда утверждается Правительством. Это касается не только мажилисменов. Причем мажилисменам, насколько я понял, сегодня утверждена зарплата на уровне председателей комитетов, то есть даже не на уровне вице-министров, тем более не на уровне министров", — сказал Перуашев журналистам.





"Это средний уровень, не говоря уже о зарплатах в НПП, национальных компаниях. Поэтому я бы здесь не зубоскалил и не злорадствовал", — добавил он.





Напомним, ранее сообщалось, что с 1 марта 2017 года казахстанским депутатам повышена заработная плата, по некоторым данным, от 30 до 50%. По словам вице-спикера Мажилиса Парламента РК Владимира Божко, это решение было принято еще 4 года назад. По его мнению, такое решение «обоснованно».



