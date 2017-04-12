Полиция Карагандинской области спустя 9 лет нашла мужчину, напавшего на рейсовый автобус
12 апреля 2017, 14:18
Мужчина жил в Астане.
Сотрудниками криминальной полиции ОВД Осакаровского района задержан 31–летний преступник, который находился 9 лет в розыске, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.
11 апреля текущего года в ходе проведения оперативно–профилактического мероприятия «Правопорядок» сотрудниками полиции задержан 31 –летний житель Астаны, который признался в том, что 8 ноября 2008 года на автодороге «Алматы -Екатеринбург» около села Ошаганды Оскаровского района с применением оружия совершил разбойное нападение на пассажиров рейсового автобуса, и похитил их имущество на общую сумму более 5 миллионов тенге.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
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