Мажилис одобрил сотрудничество с ОИС

Депутаты мажилиса одобрили ратификацию соглашения об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами Организации исламского сотрудничества (ОИС).





Представляя законопроект "О ратификации генерального соглашения об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами Организации исламской конференции" министр национальной экономики Тимур Сулейменов пояснил, что ОИС является крупнейшей международной организацией после ООН по числу участников, которая объединяет 56 государств.





Казахстан стал полноправным участником организации в 1995 году, генеральное соглашение подписал в ноябре 2015 года. Астана подписала соглашение с двумя оговорками.





"Первое замечание у нас по статье шестой, которая связана с привлечением иностранной рабочей силы из стран Организации исламского сотрудничества. Мы сделали оговорку, что, несмотря на положение соглашения, привлечение иностранной рабочей силы из этих государств будет проводиться в строгом соответствии с нашим законодательством, то есть будет система квотирования, лицензирования при привлечении иностранной рабочей силы", — сказал Сулейменов журналистам.





По его словам, это очень важно, потому что какие-то из государств ОИС являются развитыми, а некоторые пока находятся в более ранней стадии своего развития.





"Есть определенные вопросы по Афганистану, Пакистану, Персидскому заливу, Африке. Граждане этих государств должны проходить достаточно строгую процедуру при привлечении к нам на работу. Поэтому мы эту оговорку сделали", — проинформировал министр.





Вторая оговорка связана с торговыми режимами.





"Мы, являясь членами ЕАЭС, Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ написали, что, то, что мы подписали в рамках соглашения по исламскому сотрудничеству, не мешает нашим обязательствам в рамках ЕАЭС и СНГ для более четкой фиксации нашей позиции", — отметил Сулейменов.





Как информируется в заключении комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности, в соответствии с соглашением, страны-члены ОИС договорились предоставлять при необходимости требуемые условия и гарантии для поощрения трансферта капиталов и инвестиций между собой.





Страны-участники с учетом обязательств по другим договорам будут стремиться применять равноправные и не дискриминирующие торговые подходы друг с другом в отношении внешнеторговой политики, стараться расширять и развивать торговые обмены между собой. Еще одним направлением станут наука и технологии.





"На данном этапе страны-экспортеры нефти стремятся изменить модель развития. Они проводят политику экономической модернизации, финансируют передовые секторы экономики, опирающиеся на информационные коммуникационные технологии", — сказал Сулейменов.





При этом Казахстану предоставляется возможность для обмена опытом и техническими возможностями посредством привлечения экспертов, проведения совместных исследований и получения образовательных стипендий, заключил министр.



