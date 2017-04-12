Нужен ли стране дорогостоящий лыжный трамплин в Щучинске, поинтересовались в «Ак жоле»

Речь идет о реализации проекта по строительству Республиканской базы лыжного спорта в Щучинске Акмолинской области, начатом в 2005 году.

Нужен ли стране лыжный трамплин, цена которого равна стоимости 30 новых школ или больниц? С таким депутатским запросом к министру культуры и спорта сегодня на пленарном заседании Мажилиса обратилась депутат фракции «Ак жол» Дания Еспаева, сообщает Zakon.kz.





Речь идет о реализации проекта по строительству Республиканской базы лыжного спорта в Щучинске Акмолинской области, начатом в 2005 году.





Первоначальная стоимость проекта, согласно заключения РГП «Госэкспертиза» составила 9 млрд 346 млн.тенге, со сроком окончания в 2008 году. В 2009 году была произведена корректировка бюджета, при которой общая стоимость проекта увеличилась до 15 млрд. 244 млн. тенге. Решением бюджетной комиссии от 22 сентября 2016 года была проведена еще одна корректировка проектно-сметной документации, а стоимость проекта увеличилась до 38 млрд. 531млн. тенге.





«Таким образом, этот проект можно отнести к самым долгостроящимся в стране, а его стоимость увеличилась более чем в 4 раза от первоначальных расчётов. В мае 2015 года Вы заявили, цитирую: «Объект сейчас готов на 90%. Осталось достроить трамплин» и что функционирование этой базы начнется с 1 января 2016 года, сказала депутат, обращаясь к министру. - 23 февраля 2016 года Вы снова озвучили, что Международный центр лыжного спорта в Щучинске заработает в течение 2016 года, потому что «База уже готова, [только] трамплины до конца не доделали». А в сентябре 2016 года Министерство увеличивает бюджет этого проекта ещё на 23 млрд.тенге».





« Возникает вопрос, какие факторы могли повлиять на столь значительное увеличение стоимости, при готовности проекта на 90%? Неужели 10% в 2,5 раза дороже, чем 90%? » - спросила Д.Еспаева. - Вызывает недоумение ситуация с указанным комплексом. Если, как вы сказали 23 февраля 2016 года, проблема только в строительстве трамплина, и именно на него потребовались средства, которых хватило бы на строительство 30 новых школ или больниц, то может быть, просто исключить трамплин из проекта?»





Депутат заметила, что Щучинск всегда был одним из центров подготовки наших спортсменов по лыжным гонкам. Но для горных лыж и трамплинов нужен иной ландшафт и иные климатические условия.

Фото: kazpravda.kz



