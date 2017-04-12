Стабильность договорных обязательств

Б. Токтарова, судья Верховного Суда РК

В условиях рыночной экономики договор стал основным инструментом регулирования экономических и связанных с ними правовых отношений, поскольку в условиях рынка товарно-денежные отношения должны приводиться в действие не распорядительными актами государственных органов, а личной заинтересованностью и инициативой субъектов.

В Гражданском кодексе Казахской ССР вопросы заключения договоров регламентировались гл. 16, которая содержала девять статей. Указанного количества норм было достаточно для регулирования вопросов заключения договоров в период плановой экономики, но не рыночных отношений. Одной из важных новелл, которую установил Гражданский кодекс РК, является закрепление принципа свободы договора. В соответствии со ст. 380 Гражданского кодекса граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключать договор предусмотрена настоящим Кодексом, законодательными актами или добровольно принятым обязательством. Ст. 2 Кодекса свобода договора отнесена к основным началам гражданского законодательства. Добровольное установление договорных отношений содержит в себе экономическую и правовую составляющие, поскольку договор определяет рациональность действий субъектов и расширяет возможности для конкуренции, а также является средством правового регулирования отношений. Общие требования к исполнению всех обязательств, в том числе и договоров, определены в разделе 3 Общей части Гражданского кодекса, а требования к исполнению конкретных обязательств изложены в Особенной части. Обеспечение исполнения договорных обязательств определяется качеством законов, правильностью их применения, соблюдением при этом баланса интересов участников договорных отношений, экономическим и правовым стимулированием заинтересованности сторон договора в его исполнении. Стабильность договорных обязательств обеспечивается недопустимостью одностороннего отказа от исполнения обязательства или одно- сторонним изменением его условий, ухудшающих положение другого участника договора. Законом определено, что исполнение обязательства должно осуществляться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. Надлежащим считается такое исполнение, в котором соблюдаются требования о предмете, способе, сроке, месте и субъекте исполнения. Если содержание обязательства не дает возможности определить способ его исполнения, а закон не содержит соответствующей нормы, обязательство исполняется в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Исполнение договорного обязательства должно быть надлежащим, то есть своевременным и качественным. Надлежащее исполнение договорных обязательств обеспечивается системой мер организационного, экономического и правового характера. Законодательное регулирование исполнения договора заключается в установлении его способов обеспечения. Исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, гарантией, задатком, гарантийным взносом и другими способами, предусмотренными законодательством или договором. Эффективность способов обеспечения исполнения договорных обязательств зависит от социально-экономических условий, в которых они действуют, реального обеспечения исполнения.

В одних случаях реализация способа обеспечения обязательства является одновременно мерой ответственности и не освобождает должника от исполнения основного обязательства. Это относится, в частности, к неустойке. В других случаях (залог, гарантия, поручительство, удержание, гарантийный взнос) реализация способа обеспечения обязательства сама по себе является его фактическим исполнением.

Помимо способов обеспечения исполнения обязательств в гражданском праве к недобросовестной стороне могут при- меняться иные меры воздействия. Так, на сторону обязательства помимо исполнения обязательства можно возложить бремя возмещения убытков или безвозмездного устранения недостатков выполненных работ за свой счет.

В судебной практике возникают определенные вопросы по поводу применения положений п. 4 ст. 404 Гражданского кодекса, в соответствии с которой стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения или изменения договора, если иное не установлено законодательными актами или соглашением сторон.

По конкретному делу следует, что 28 июля 2015 года стороны заключили договор купли-продажи товара в кредит за 36 млн тенге. Договором о продаже товара в кредит также была предусмотрена рассрочка платежа, окончательный расчет должен быть произведен не позднее 28 мая 2016 года. На момент подписания договора покупатель заплатил девять миллионов тенге, в последующем своих обязательств по договору выполнить не смог. 10 марта 2016 года договор купли-продажи расторг- нут продавцом в одностороннем порядке.

В последующем покупатель обратился в суд с иском о взыскании уплаченной по договору суммы. Возражая против заявленных требований, продавец, со ссылкой на п. 4 ст. 403 Гражданского кодекса, указал, что деньги, полученные им по договору до момента его расторжения, не подлежат возврату.

Видится, что продавец неверно толкует указанную норму, поскольку из ее содержания следует, что стороны не вправе требовать возврата того, что взаимно ими ис- полнено к моменту расторжения договора.

Данный вывод следует из положений п. 1 ст. 406 и ст. 284 Гражданского кодекса.

Согласно п. 1 ст. 406 ГК по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать имущество (товар) в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество (товар) и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

В силу названной нормы обязательству продавца передать имущество (товар) соответствует обязательство покупателя уплатить цену товара. Однако по делу установлено, что продавец также не исполнил своей обязанности передать товар.

По правилам ст. 284 Гражданского кодекса неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства одной из сторон освобождает другую сторону при исполнении взаимных обязанностей и удовлетворении встречных требований от исполнения своих обязанностей, если законодательными актами или условиями обязательства не установлено иное.

То есть при рассмотрении спора, связанного с расторжением договора, и необходимостью применения п. 4 ст. 403 Гражданского кодекса судам следует выяснять соблюдение эквивалентности исполнения взаимных обязательств. Иное толкование данной нормы нарушает баланс интересов субъектов правоотношений.