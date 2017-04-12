Митрополит Александр рассказал, какие святыни привезут в Казахстан в пасхальные дни

Владыка также поздравил всех православных с праздником Светлого Христова Воскресения, которое в этом году отмечается 16 апреля.

великие евангельские святыни, связанные со страданиями Иисуса Христа – часть шипа от тернового венца Спасителя и часть его хитона и туники (одежды). Также впервые состоится принесение части от гроба Господня из Иерусалима, передает В преддверии праздника Святой Пасхи глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил христиан с праздником и рассказал, что 13 апреля в 17 часов вечера в Вознесенский кафедральный собор Алматы будут доставленыпередает Zakon.kz





Поклониться святыням все желающие смогут по окончании служб в четверг вечером, в пятницу утром (с 9:30), в пятницу вечером (с 19:30) и в субботу утром (с 10:00).





По словам Владыки Александра, пасхальное богослужение пройдет во всех храмах страны в ночь с 15 апреля на 16 апреля. Сам митрополит совершит пасхальный крестный ход, праздничную утреню и Литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.





Особым событием праздника Пасхи станет прибытие Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Казахстан. Вечером 16 апреля - в сам день Пасхи в 18 часов Благодатный огонь будет принесен в Вознесенский кафедральный собор города Алматы.





Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр: "Две тысячи лет назад в Гефсиманском саду у гроба Христова впервые жены-мироносицы услышали от ангела благую весть: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес», и с тех пор каждый год Воскресение Спасителя особым образом празднуется Святой Церковью, как «праздников праздник и торжество из торжеств». В пасхальные дни храмы наполняются людьми, звучат ликующие песнопения, радостная атмосфера приходит в семьи, повсюду раздаются поздравления. Наш Президент, многоуважаемый Н.А. Назарбаев, подчёркивает, что многонациональный народ Казахстана «вместе отмечает Пасху и Рождество, Наурыз и Курбан-айт, что уже превратилось в традицию».





Настоящее празднование светлого Христова Воскресения невозможно представить без совершения дел любви по отношению к ближнему. Наш высокий нравственный долг – укрепляясь дарами Пасхи Христовой, быть опорой для тех, кому сейчас трудно, протягивать руку братской поддержки всякому человеку, неважно, верующий он или неверующий, праведный или грешный, трудиться ради преображения мира вокруг нас, наполняя его правдой, милосердием и красотой.





В благодатные пасхальные дни вознесем сугубые молитвы о родной земле Казахстанской, об укреплении братолюбия и согласия в нашей стране, о многонациональном народе Казахстана и о каждом человеке, кто живет и трудится на просторах Великой степи.

В преддверии святой Пасхи обращаюсь ко всем жителям Казахстана с пожеланиями встретить в радости Светлое Христово Воскресение. Пусть Господь в мире сохранит нашу страну – благословенный Казахстан, даст всем нам Свою помощь в трудах, благополучие и счастье"."





Митрополит также напомнил, что в Казахстан прибывает чудотворная мироточивая икона Божией Матери «Умягчение злых сердец».





С 26 апреля, в рамках празднования 145-летия учреждения Туркестанской епархии, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла начинается паломничество в Казахстан великой святыни Православия – иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец».





Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр: "В пасхальный период этот образ, которому уже поклонились сотни тысяч верующих во многих странах мира, побывает во всех областных центрах нашей страны.





Икона Пресвятой Богородицы, которая совсем скоро прибудет к нам, прославилась необычайным явлением: небольшое изображение Божией Матери, отпечатанное полиграфическим способом, на протяжении почти 20 лет непрерывно мироточит – на ее поверхности обильно выделяется благовонное масло, обладающее целебными свойствами.





Чудесное явление началось в 1999 году. Известие о чуде мироточения распространилось сначала среди верующих жителей Москвы и Ярославля, а затем на поклонение к иконе Божией Матери стали приезжать люди из разных областей России. По молитвам перед мироточивой святыней происходили исцеления, люди получали ответ на свои молитвы, обретали утешение в скорбях, находили выход из непростых житейских обстоятельств.





27-29 января 2009 года мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» пребывала в Храме Христа Спасителя. В присутствии этой святыни, а также чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери состоялось избрание нового Предстоятеля Русской Православной Церкви – Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.





Перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» верующие молятся, прося Господа и Его Пречистую Матерь исцелить душевные и физические недуги, исправить неблагополучные отношения в семьях, вернуть любовь между родными и близкими, примирить враждующих, защитить от напастей невидимых и видимых врагов".





График принесения чудотворной иконы Божий Матери «Умягчение злых сердец» в города Казахстана можно посмотреть здесь



