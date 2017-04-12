Мажилисмен посоветовал не нагнетать ситуацию с переходом на латиницу

Переход на латиницу для нашей страны — это правильный шаг.

Переход казахского языка на латиницу в Казахстане должен осуществляться поэтапно, без нагнетания ситуации, заявил депутат мажилиса парламента Маулен Ашимбаев.





Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей статье "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" заявил о том, что до конца этого года необходимо принять единый стандарт латинской графики казахского языка. Начиная с 2018 года, нужно приступить к подготовке специалистов по новому алфавиту и учебников для средних школ.





Мажилисмен отметил, что вопрос о переходе казахского языка на латиницу поднимается не в первый раз.





"В стратегической перспективе я считаю, что переход на латиницу для нашей страны — это правильный шаг, который отвечает национальным интересам нашего государства", — сказал Ашимбаев журналистам в среду.





Отвечая на вопрос о том, почему, по его мнению, некоторое время в обществе не поднимался этот вопрос, депутат заметил, что существовали более актуальные вопросы, связанные с экономикой.





"Вы знаете о негативном влиянии тенденций, которые влияли на нашу экономику. Конечно, они обуславливали то, что экономическая проблематика была приоритетом. Сегодня более-менее экономическая ситуация стабилизируется, в этой связи, наверное, сейчас после конституционной реформы нужно предпринять какие-то другие стратегические шаги, которые направлены на обеспечение долгосрочных интересов нашего государства", — отметил Ашимбаев.





По его мнению, процесс перехода на латиницу нужно осуществлять "поэтапно и спокойно".





"Здесь, конечно, госорганы не должны превращать весь этот процесс в компанейщину, это все должно на плановой основе осуществлено. Теперь правительство должно заниматься тем, как правильно, не нагнетая обстановку, но в то же время последовательно, системно, эту задачу реализовать. У нас же были ситуации, когда правительство не предпринимало те или иные действия, не осуществив предварительную разъяснительную работу", — сказал Ашимбаев.





Депутат считает, что на каком-то этапе кириллица и латиница будут использоваться одновременно.





"Я не думаю, что какая-то будет дата обозначена, после которой все мы отказывается кириллицы и полностью переходим на латиницу. (…) Через какой-то период постепенно будет больше использоваться латиница", — заключил Ашимбаев.



