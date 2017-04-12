В Кокшетау женщина сдала в полицию мужа-игромана за кражу собственной бытовой техники
12 апреля 2017, 14:32
В настоящее время по факту кражи начато досудебное расследование по ст. 188 ч.1 УК РК (кража).
В Кокшетау полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в краже бытовой техники из собственного дома. Как установили оперативники мужчина является «игроманом» и таким образом пытался отдать долги, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
10 апреля в городское управление внутренних дел c заявлением о краже бытовой техники обратилась жена подозреваемого. По словам женщины, муж, воспользовавшись ее отсутствием, вынес из квартиры телевизор и пылесос. Ущерб составил 90 000 тенге. Причем выносил технику мужчина при дочери, которая в этот момент находилась дома.
Задержали подозреваемого в тот же день. Как оказалось, мужчина страдает игровой зависимостью, а деньги ему нужны были, чтобы отдать долги.
фото: segodnya.ua
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