Создатель BMW Z8 представил свой новый родстер

Мировая премьера этого автомобиля состоится только на следующей неделе.

Дизайнер Хенрик Фискер, создавший спорткары BMW Z8 и Aston Martin DB9, рассекретил новую модель – родстер VLF Force 1 V10. Мировая премьера этого автомобиля состоится только на следующей неделе на автосалоне в Шанхае, но господин Фискер уже поделился в «Твиттере» фотографиями новинки.





Как и купе Force 1, дебютировавшее в начале прошлого года в Детройте, родстер построен на базе спорткара Dodge Viper. Он имеет оригинальный кузов из карбона, мягкий верх, перенастроенное шасси и форсированный до 745 л.с. 8,4-литровый атмосферник V10. На разгон до 100 км/ч автомобиль затрачивает менее 3 секунд.





Фирма VLF Automotive, основанная Хенриком Фискером вместе с бывшим руководителем GM Бобом Лутцем и гонщиком Беном Китингом, уже начала принимать заказы на родстер. Цены официально не объявлены, но открытый спорткар наверняка стоит дороже купе, за которое просили от $268,500.





У Хенрика Фискера также имеется новая собственная компания Fisker Inc., созданная на обломках Fisker Automotive, выпускавшей гибридный седан Karma. На нераспроданных шасси от «Кармы» VLF Automotive строила седан Destino V8. Fisker Inc. собирается продавать новую модель – полностью электрический седан EMotion.



