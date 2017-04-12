В соответствии с пунктом 8 статьи 194 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года утверждены Правила действия согласительной комиссии и ее состав.

Согласительная комиссия в пределах своей компетенции:

1) выносит должностному лицу (должностным лицам) ведомства антимонопольного органа замечания и рекомендации о наличии (отсутствии) замечаний к проекту заключения по итогам расследования;

2) привлекает экспертов государственных органов, негосударственных организаций, в том числе для участия в заседаниях Согласительной комиссии;

3) осуществляет иные права, необходимые для осуществления возложенных на Согласительную комиссию функций.

Согласительную комиссию возглавляет Председатель.

Заседания Согласительной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от каждого государственного органа.

Число членов Согласительной комиссии составляет восемь человек.

Секретарь Согласительной комиссии не является членом Согласительной комиссии.

Согласительная комиссия осуществляет:

1) рассмотрение проектов заключений по итогам расследований нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении Национального Банка Республики Казахстан в срок не более пяти календарных дней со дня внесения на предмет их полноты и качества приведенных в них доказательств фактов нарушения;

2) вынесение замечаний и рекомендаций о наличии (отсутствии) замечаний к проектам заключений по итогам расследований нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении Национального Банка Республики Казахстан.

Ведомство антимонопольного органа выносит на рассмотрение Согласительной комиссии проект заключения по результатам расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

Рабочим органом не позднее, чем за два рабочих дня до даты заседания Согласительной комиссии, доводятся до членов Согласительной комиссии копия обращения Национального Банка Республики Казахстан, проект заключения по итогам расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении Национального Банка Республики Казахстан.

Согласительная комиссия рассматривает проект внесенного заключения в срок не более пяти календарных дней с момента первого заседания Согласительной комиссии на предмет его полноты и качества приведенных в нем доказательств фактов нарушения.

При рассмотрении возражений и доводов Национального Банка Республики Казахстан по проекту заключения члены Согласительной комиссии высказывают свое мотивированное мнение. При необходимости члены Согласительной комиссии запрашивают устно и (или) письменно позицию Национального Банка Республики Казахстан по проекту заключения, а также по возражениям и доводам Национального Банка Республики Казахстан.

По результатам рассмотрения проекта заключения Согласительная комиссия выносит замечания и рекомендации о наличии (отсутствии) замечаний.

В случае принятия замечаний к проекту заключения должностными лицами ведомства антимонопольного органа осуществляется его доработка и в срок не позднее пяти календарных дней с момента получения замечаний и предложений повторно представляется на рассмотрение Согласительной комиссии.

При непринятии должностными лицами ведомства антимонопольного органа замечаний к проекту заключения представляются обоснования причин несогласия в адрес Согласительной комиссии.

Решение ведомства антимонопольного органа об утверждении заключения принимается в случае отсутствия замечаний Согласительной комиссии к проекту заключения и оформляется приказом ведомства антимонопольного органа в срок не более десяти календарных дней со дня завершения расследования.

Результаты заседания Согласительной комиссии оформляются протоколом с приложением необходимых документов.

В протоколе указываются состав Согласительной комиссии, приглашенные лица, место, время и дата ее заседания, высказанные позиции членов Согласительной комиссии, а также, при наличии приглашенных экспертов, их мнения.

Протокол подписывается Председателем Согласительной комиссии, и доводится до сведения Национального Банка Республики Казахстан и должностных (должностного) лиц (лица), проводящих (проводящего) расследования.

Учет и хранение материалов и протокольных решений Согласительной комиссии осуществляет рабочий орган Согласительной комиссии.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.