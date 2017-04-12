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В Астане работники развлекательного комплекса торговали марихуаной на работе

12 апреля 2017, 14:54

Решается вопрос о привлечении руководства комплекса к ответственности.

Сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Астаны в одном из увеселительных заведений столицы выявлен факт продажи и хранения марихуаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.

Сотрудники УБН ДВД выявили факт продажи марихуаны работниками увеселительно-развлекательного комплекса, которые торговали наркотиком на территории комплекса.

"При проведении обысковых мероприятий на рабочем месте обнаружены и изъяты наркотические средства и приспособления для их курения у двух сотрудников в возрасте 31 года и 52 лет. Задержанные водворены в ИВС ДВД города Астаны, начато досудебное расследование по статье 297 УК РК", - сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос о привлечении руководства увеселительно-развлекательного комплекса к административной ответственности по статье 422 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (непринятие мер к пресечению сбыта и (или) немедицинского потребления наркотических средств в увеселительных заведениях).

фото: КП-Мурманск - Комсомольская правда

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