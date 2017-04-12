О, переменчивый апрель: синоптики РК снова прогнозируют пасмурную погоду и дожди

Характерная для апреля погода с быстрой сменой атмосферных процессов и большим количеством осадков сохранится и в предстоящие трое суток. 13 апреля на юге и юго-востоке республики с холодными фронтами ожидаются дожди, местами сильные, в горных районах дождь, мокрый снег, и сильный порывистый ветер, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".





На западные области, в тыл холодным атмосферным фронтам, сместится антициклон с районов Кавказа. Однако циклоны, формирующиеся над Средиземным морем и над северо-западными районами Европейской части России, вытеснят антициклон на восточные области республики, а в западной половине Казахстана, 15 апреля, под воздействием циклонов ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, местами гроза и сильный юго-западный ветер, местами 15-20, с порывами 25м/с.





Консультативный прогноз погоды по Астане

на 13 апреля: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура ночью +1+3°С днем +10+12°С.

на 14 апреля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью +1+3°С днем +12+14°С.

на 15 апреля: переменная облачность, в конце дня дождь. Ночью и утром туман. Ветер южный 9-14 м/с. Температура ночью +2+4°С днем +15+17°С.





Консультативный прогноз погоды по Алматы

на 13 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура но-чью +7+9°С, днем +15+17°С.

на 14 апреля: переменная облачность, ночью и утром осадки. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью 0,+2°С, днем +11+13°С.

на 15 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью 0,+2°С, днем +18+20°С.



