Дочь президента Кыргызстана объяснила свое фото с обнаженной грудью

В своем посте под фото Шагиева сначала философствует.





«Итак, о «постыдном». Женская грудь - это часть тела, имеющая важную функцию (вскармливание ребенка). Это никак не сексуальный объект. Женская грудь - это не предмет пошлости и неприличия, как считает большинство из нас. Очень давно люди забыли об ее истинном предназначении и превратили в предмет ублажения взора мужчин. Что женская грудь - это неприлично и связано с сексом, нас убеждают очень давно и постоянно. Эта идея прослеживается в кинематографе и литературе. Этой идеей заполнена рекламная индустрия и СМИ. Общество превращает грудь в предмет сексуальности, привлекательности, а потом осуждает женщин, которые прибегают к пластической хирургии из-за того, что их грудь маленькая/«не такой» формы/с большими сосками. (…) Называет глупыми курицами тех, кто испытывает чувство неполноценности. Общество говорит, что материнство - прекрасно, но в то же время при взгляде на кормящую мать говорит: «Фу, как не стыдно», — пишет Шагиева, похоже, тем, кто ей самой говорит: «Не стоит так обнажать грудь, вы же дочь президента все-таки!»





И делает однозначный вывод.





«Очень важно понимать, что виноватых тут нет. Это замкнутый круг, решение которого лежит в том, чтобы начать с себя. Со своего мышления. Я так и сделаю. Я буду абсолютно спокойно доставать свою грудь где угодно, когда мой ребенок голоден, будь то торговый центр, салон машины или скамейка в общественном парке. Я буду примером для остальных кормящих матерей, которых загнали в неудобные рамки патриархального общества. И если вы видите в этом неприличие, то у меня для вас новость: ваши стыд и неприличные мысли - это ваши проблемы, а мы лишь выполняем то, что дано нам природой. Все очень логично», — заявила дочь Алмазбека Атамбаева.





За 14 часов постом Алии Шагиевой поделились более ста раз. Сейчас под ее заявлением 1,1 тыс отметок «Нравится». Пользователи соцсети оставили 244 комментария. Одни восхищаются смелостью дочери кыргызского политика, другие осуждают ее, поскольку «кормление грудью – процесс сокровенный и интимный» и допустим только «в туалете, желательно под одеялом».





Однозначно можно констатировать одно — поступок Алии Шагиевой не оставляет равнодушным. Как впрочем и тот, что был ранее, в начале марта этого года. Тогда Шагиева разместила в соцсети фото в нижнем белье на последних неделях беременности.