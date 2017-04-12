Аналитик: При размещении пенсионных денег в банках возникают конфликты интересов

Финансовый аналитик Галим Хусаинов рассказал о конфликтах интересов при размещении Нацбанком РК пенсионных денег в банках второго уровня, передает МИА «Казинформ».

В ходе круглого стола в Алматы аналитик отметил, что сегодня население волнует, как осуществляется инвестирование денежных средств.

«Самый главный вопрос, насколько они отвечают тем требованиям, которые у нас есть в стратегии, и защищают ли они сегодня вкладчиков от того, что они могут потерять в один момент все деньги, и при этом чтобы обеспечивалась та доходность, которая позволила бы нам выйти на достойную пенсию через 20-30 лет. Первый конфликт интересов, который возникает, это когда Нацбанк размещает денежные средства в банках второго уровня. 1,8 трлн из 6 размещены в банках второго уровня. Но при этом сам Нацбанк знает качество каждого банка. Пример - это Дельта Банк. Представляете, если бы такая ситуация произошла бы с большим банком? Это дефолтный рейтинг, но у нас в этом банке была размещена большая часть пенсионных денег в банках второго уровня. Если бы государство не помогло бы этому банку, то у нас была бы одномоментно потеря колоссальных денег. И ничего бы не сделали. В такой ситуации Нацбанк попадает в такую ловушку, когда он с одной стороны должен помогать банкам, с другой стороны должен защищать интересы вкладчиков», - сказал Хусаинов.

По мнению аналитика, вторым конфликтом интересов стал инфляция. Он подчеркнул, что для Нацбанка главное - чем ниже инфляция, тем меньше у них обязательств перед вкладчиками, чтобы получить ту доходность, которая нужна.

«Это абстрактный конфликт интересов, но, тем не менее, он существует. Потому что основная проблема инфляции - не сама структура инфляции, а то, что у нас инфляция для различных слоев населения различна. У среднего класса никогда не было инфляции 7-8%, потому что в корзине потребления большая доля потребления импортных товаров, там инфляция составляет 15-20%. У более бедного населения инфляция меньше. С точки зрения доверия как представитель среднего класса я не верю инфляции в 7%, потому что я вижу по себе, что у меня инфляция выше. Реальная инфляция в стране неизвестна. Непонятно, на основе каких цен берутся данные о низкой инфляции. Тем временем, я знаю, что мои пенсионные активы обесцениваются для меня», - сказал Хусаинов.