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Глава Миннацэкономики прокомментировал опасения казахстанцев о девальвации

12 апреля 2017, 15:01

Казахстанская экономика уверенно держится на ногах.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов заверил, что предпосылок для новой девальвации нет, передает ИА «NewTimes.kz».

Слухи о девальвации никогда не оставляли умы казахстанцев без пищи. Сейчас, видимо, началось очередное "обострение". На кухнях и в соцсетях казахстанцы активно мусолят весть о новой девальвации аккурат после финала выставки «ЭКСПО» в Астане. То есть, осенью.

Глава ведомства поспешил заверить казахстанцев, что предпосылок для новой девальвации нет. По мнению министра, казахстанская экономика уверенно держится на ногах. Это подтверждает 3-процентный рост по итогам I квартала этого года.

«Я не могу комментировать слухи. И предпосылок мы не видим. Нефть находится на хорошем уровне. Экономика по итогам I квартала выросла на 3%. Поэтому я прошу не верить каким-либо слухам, тем более распространять их», — сказал Сулейменов в кулуарах мажилиса парламента.

Фото: uralsk.info

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