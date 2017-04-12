В горах Алматы сохраняется угроза схода лавин

РГП "Казгидромет" распространил штормовое предупреждение , передает , передает Zakon.kz





"Департамент по чрезвы­чайным ситуациям А­лматы на основании ш­тормового предупрежде­ния филиала РГП «Казг­идромет» РИП от 12.04.2017 г. предупреждает. В связи большой высотой снежного покрова и выпадением осадков в горных районах Алматинской области в период 12-13 апреля ожидается сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. В целях исключения чрезвычайных ситуаций Департамент просит жителей, гостей и туристов города Алматы воздержаться от походов и восхождений", - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматы.



