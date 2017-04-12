В горах Алматы сохраняется угроза схода лавин
12 апреля 2017, 15:02
Рекомендуется воздержаться от походов и восхождений.
РГП "Казгидромет" распространил штормовое предупреждение, передает Zakon.kz.
"Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» РИП от 12.04.2017 г. предупреждает. В связи большой высотой снежного покрова и выпадением осадков в горных районах Алматинской области в период 12-13 апреля ожидается сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. В целях исключения чрезвычайных ситуаций Департамент просит жителей, гостей и туристов города Алматы воздержаться от походов и восхождений", - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматы.
фото: snowavalanche.ru
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