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В горах Алматы сохраняется угроза схода лавин

12 апреля 2017, 15:02

Рекомендуется воздержаться от походов и восхождений.

РГП "Казгидромет" распространил штормовое предупреждение, передает Zakon.kz.

"Департамент по чрезвы­чайным ситуациям А­лматы на основании ш­тормового предупрежде­ния филиала РГП «Казг­идромет» РИП от 12.04.2017 г. предупреждает. В связи большой высотой снежного покрова и выпадением осадков в горных районах Алматинской области в период 12-13 апреля ожидается сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. В целях исключения чрезвычайных ситуаций Департамент просит жителей, гостей и туристов города Алматы воздержаться от походов и восхождений", - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматы.

фото: snowavalanche.ru

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