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Новости за сегодня

Депутат Перуашев о повышении зарплат мажилисменам: Я бы не злорадствовал

 

Мажилисмен Азат Перуашев прокомментировал повышение заработной платы депутатам Парламента Казахстана.

«Не мажилисмены эту зарплату утверждали. Единая система оплаты труда утверждается Правительством. Это касается не только мажилисменов. Причем мажилисменам, насколько я понял, сегодня утверждена зарплата на уровне председателей комитетов, то есть даже не на уровне вице-министров, тем более не на уровне министров», — сказал Перуашев журналистам.

«Это средний уровень, не говоря уже о зарплатах в НПП, национальных компаниях. Поэтому я бы здесь не зубоскалил и не злорадствовал», — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 марта 2017 года казахстанским депутатам повышена заработная плата, по некоторым данным, от 30 до 50%. По словам вице-спикера Мажилиса Парламента РК Владимира Божко, это решение было принято еще 4 года назад. По его мнению, такое решение «обоснованно».

 

 

12 апреля 2017, 14:59
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

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