Меморандум на 3,7 миллиарда тенге подписали акимат Павлодарской области и ERG

Глава региона Булат Бакауов и председатель правления ТОО «Евразийская Группа» Альдияр Казтаев подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому компания выделит 3,7 миллиарда тенге на реализацию проектов в 2017-2018 годах, передает корреспондент pavlodarnews.kz





Как отметил аким Павлодарской области, предприятия ERG всегда помогали в решении многих важных вопросов регионов. В целом, лишь за последние пять компания направила на развитие области более 10 миллиардов тенге.





- Только в прошлом году в рамках подписанного меморандума восстановлен детский сад на 255 мест в Экибастузе, выполнен капитальный ремонт Ворушинского парка, благоустроены жилые дома, установлены игровые площадки, - напомнил Булат Бакауов.





- В коммунальную собственность переданы два административных здания, в одном из которых живут сотрудники местной полицейской службы. Кроме того, завершается строительство общежития на 200 мест для учащихся колледжа цветной металлургии, строятся жилые многоквартирные дома для работников ERG, которые проживают в нашей области. Только в этом году строится 4 дома. Согласно новому меморандуму, значительная финансовая помощь будет направлена на развитие и популяризацию спорта с целью увеличения охвата населения занятиями физической культурой и спортом.





В перечень первоочередных проектов вошли строительство 50-метрового плавательного бассейна в Усольском микрорайоне, реконструкция двух залов борьбы в областном центре, установка 32 тренажеров стрит-воркаут и игровых площадок в Павлодаре и Аксу. В перспективе на территории, прилегающей к бассейну, планируется строительства центра Олимпийской подготовки с Дворцом единоборств и тем самым будет создан спортивный кластер. Для увеличения количества мест отдыха жителей в Аксу планируется реконструкция центральной Набережной, а в Экибастузе – благоустройство парка «Шахтер».





- По традиции финансовую поддержку получат наши футболисты и волейболисты, которые каждый сезон радуют болельщиков своими победами, - подчеркнул глава региона.





– Уверены, что в новом сезоне наши спортсмены приложат все усилия, чтобы не снижать темпы и бороться за награды высшего достоинства. Как отметил председатель правления ТОО «Евразийская Группа» Альдияр Казтаев, работа по обсуждению проектов, обозначенных в меморандуме, началась еще в середине прошлого года. По его словам, то партнерство, которое присутствует между нашей компанией и акиматом области, позволит реализовать все проекты и обеспечить стабильное развитие в регионе. После подписания документа Булат Бакауов сообщил, что стороны договорились об участии павлодарского малого и среднего бизнеса в закупках предприятий ERG.





- Если наши предприниматели будут готовы установить нужное оборудование и выпускать ту или иную продукцию того же качества, что заводы закупают сейчас, то компания готова рассмотреть этот вопрос, - заявил глава региона.





– Кроме того, контракты могут заключаться не на год, а сразу на пять лет, что позволит нашему бизнесу развиваться.





Адиль Аскеров



