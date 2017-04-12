Мажилис одобрил сотрудничество с ОИС

Депутаты мажилиса одобрили ратификацию соглашения об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Представляя законопроект «О ратификации генерального соглашения об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами Организации исламской конференции» министр национальной экономики Тимур Сулейменов пояснил, что ОИС является крупнейшей международной организацией после ООН по числу участников, которая объединяет 56 государств.

Казахстан стал полноправным участником организации в 1995 году, генеральное соглашение подписал в ноябре 2015 года. Астана подписала соглашение с двумя оговорками.

«Первое замечание у нас по статье шестой, которая связана с привлечением иностранной рабочей силы из стран Организации исламского сотрудничества. Мы сделали оговорку, что, несмотря на положение соглашения, привлечение иностранной рабочей силы из этих государств будет проводиться в строгом соответствии с нашим законодательством, то есть будет система квотирования, лицензирования при привлечении иностранной рабочей силы», — сказал Сулейменов журналистам.

По его словам, это очень важно, потому что какие-то из государств ОИС являются развитыми, а некоторые пока находятся в более ранней стадии своего развития.

«Есть определенные вопросы по Афганистану, Пакистану, Персидскому заливу, Африке. Граждане этих государств должны проходить достаточно строгую процедуру при привлечении к нам на работу. Поэтому мы эту оговорку сделали», — проинформировал министр.

Вторая оговорка связана с торговыми режимами.

«Мы, являясь членами ЕАЭС, Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ написали, что, то, что мы подписали в рамках соглашения по исламскому сотрудничеству, не мешает нашим обязательствам в рамках ЕАЭС и СНГ для более четкой фиксации нашей позиции», — отметил Сулейменов.

Как информируется в заключении комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности, в соответствии с соглашением, страны-члены ОИС договорились предоставлять при необходимости требуемые условия и гарантии для поощрения трансферта капиталов и инвестиций между собой.

Страны-участники с учетом обязательств по другим договорам будут стремиться применять равноправные и не дискриминирующие торговые подходы друг с другом в отношении внешнеторговой политики, стараться расширять и развивать торговые обмены между собой. Еще одним направлением станут наука и технологии.

«На данном этапе страны-экспортеры нефти стремятся изменить модель развития. Они проводят политику экономической модернизации, финансируют передовые секторы экономики, опирающиеся на информационные коммуникационные технологии», — сказал Сулейменов.

При этом Казахстану предоставляется возможность для обмена опытом и техническими возможностями посредством привлечения экспертов, проведения совместных исследований и получения образовательных стипендий, заключил министр.