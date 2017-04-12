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Новый Lexus LS получил версию F Sport

12 апреля 2017, 15:21

Фирменный пакет опций не добавляет автомобилю мощности, но делает его дизайн более спортивным и улучшает ездовые качестве.

Накануне открытия автосалона в Нью-Йорке Lexus представил свой новый флагманский седан LS в версии F Sport.

Lexus LS 500 F Sport получил новые передние решетки, особые 20-дюймовые легкосплавные диски с более мощными тормозами, боковые юбки, молдинги на багажнике, шильдики F Sport на крыльях и эксклюзивную окраску кузова Ultra White. В салоне установлены передние сиденья с улучшенной поддержкой при динамичном вождении, руль F Sport, специальная приборная панель, дизайн которой вдохновлен суперкаром LFA. Дополняют картину алюминиевые акценты и эксклюзивный цвет отделки Circuit Red.

Также седан получил фирменную систему управления шасси Vehicle Dynamics Integrated Management, включающую множество подсистем. Пакет F Sport будет доступен и для LS 500 с 3,5-литровым 415-сильным твин-турбо V6, и для 354-сильного гибрида LS 500h. Те, кто выберет заднеприводную модификацию, смогут дополнительно приобрести пакет Handling , включающий рулевое управление с переменным усилием, управляемые задние колеса и подвеску со спортивными настройками.

Текст: Александр Орехов
Фото: Lexus

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