41-летний спортсмен отметил, что находится в лучшей форме в своей жизни «умственно и физически».

Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко сравнил себя с Эверестом во время рассказа о самочувствии перед боем с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает The Guardian.





41-летний спортсмен отметил, что находится в лучшей форме в своей жизни «умственно и физически», пишет Lenta.ru





«Может, это звучит высокомерно, но я — как Эверест. Вы можете подняться на него за определенный период времени и сказать: "Я покорил Эверест". Но вам нужно будет бежать оттуда, потому что гора убьет вас, если вы потеряете время. Некоторые возвращаются, но много людей погибает, так становится ли Эверест побежденным? Нет, он все еще на месте», — заявил Кличко.





Поединок украинца с Джошуа состоится 27 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона Международной боксерской организации (IBO).





Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости



