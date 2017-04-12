20-летнего хулигана, взобравшегося на колесо обозрения в Павлодаре, оштрафовали
12 апреля 2017, 15:31
В отношении любителя высоты составлен административный протокол по статье 434 ч. 1 КРКоАП – мелкое хулиганство.
В Instagram появилось видео, на котором несколько человек взбираются на колесо обозрения в парке отдыха Павлодара, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Павлодарской области, по данному видео полицейскими был проведен ряд мероприятий.
"11 апреля т.г. около 18 часов возле аттракциона «Колесо обозрение» полицейскими задержан 20-летний парень, который взобрался по металлическим конструкциям до середины аттракциона. В отношении любителя высоты составлен административный протокол по статье 434 ч. 1 КРКоАП – мелкое хулиганство. Кроме того, возле аттракциона были задержаны семеро несовершеннолетних в возрасте 13-14 лет, один из которых взобрался по металлическим конструкциям на аттракцион", - сообщили в ведомсте.
С несовершеннолетними в присутствии родителей и представителей школ, где они учатся, проведена профилактическая беседа по недопущению подобных фактов.
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