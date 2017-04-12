Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

20-летнего хулигана, взобравшегося на колесо обозрения в Павлодаре, оштрафовали

12 апреля 2017, 15:31

В отношении любителя высоты составлен административный протокол по статье 434 ч. 1 КРКоАП – мелкое хулиганство.

В Instagram появилось видео, на котором несколько человек взбираются на колесо обозрения в парке отдыха Павлодара, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Павлодарской области, по данному видео полицейскими был проведен ряд мероприятий.

"11 апреля т.г. около 18 часов возле аттракциона «Колесо обозрение» полицейскими задержан 20-летний парень, который взобрался по металлическим конструкциям до середины аттракциона. В отношении любителя высоты составлен административный протокол по статье 434 ч. 1 КРКоАП – мелкое хулиганство. Кроме того, возле аттракциона были задержаны семеро несовершеннолетних в возрасте 13-14 лет, один из которых взобрался по металлическим конструкциям на аттракцион", - сообщили в ведомсте.

С несовершеннолетними в присутствии родителей и представителей школ, где они учатся, проведена профилактическая беседа по недопущению подобных фактов.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...