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Число жертв теракта в метро Петербурга выросло до 14

12 апреля 2017, 15:37

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

В больнице скончался еще один пострадавший при взрыве в метро Санкт-Петербурга. Таким образом, число жертв теракта увеличилось до 14, не считая смертника, сообщает НТВ.ru.

Вице-губернатор города Анна Митянина информацию о гибели еще одного пострадавшего подтвердила.
Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Пострадавшими при взрыве были признаны более 100 человек. Согласно официальной версии, взрыв в вагоне устроил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, являвшийся уроженцем Кыргызстана. В рамках расследования дела задержаны восемь человек, которые могут являться сообщниками террориста.

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Фото: РБК-Украина

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