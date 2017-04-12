Число жертв теракта в метро Петербурга выросло до 14
12 апреля 2017, 15:37
Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».
В больнице скончался еще один пострадавший при взрыве в метро Санкт-Петербурга. Таким образом, число жертв теракта увеличилось до 14, не считая смертника, сообщает НТВ.ru.
Вице-губернатор города Анна Митянина информацию о гибели еще одного пострадавшего подтвердила.
Сегодня в 0:35 в Военной Медицинской Академии скончался один из тяжелой группы пострадавших. pic.twitter.com/e5NnlptRMB— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 12 апреля 2017 г.
Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Пострадавшими при взрыве были признаны более 100 человек. Согласно официальной версии, взрыв в вагоне устроил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, являвшийся уроженцем Кыргызстана. В рамках расследования дела задержаны восемь человек, которые могут являться сообщниками террориста.
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Фото: РБК-Украина
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