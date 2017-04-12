Число жертв теракта в метро Петербурга выросло до 14

Вице-губернатор города Анна Митянина информацию о гибели еще одного пострадавшего подтвердила.

Сегодня в 0:35 в Военной Медицинской Академии скончался один из тяжелой группы пострадавших. pic.twitter.com/e5NnlptRMB

Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Пострадавшими при взрыве были признаны более 100 человек. Согласно официальной версии, взрыв в вагоне устроил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, являвшийся уроженцем Кыргызстана. В рамках расследования дела задержаны восемь человек, которые могут являться сообщниками террориста.