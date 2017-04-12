В частности, в Стандарт внесены следующие изменения:

Приложение к Стандарту организации оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Казахстан, дополнено пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Медицинская сестра медицинского пункта организации образования:

1) в целях оказания первичной медико-санитарной помощи формирует единый список обучающихся в организациях образования;

2) проводит доврачебный осмотр обучающихся по обращаемости с записью в медицинской карте ребенка согласно форме № 026/у утвержденной приказом № 907;

3) ежегодно до 15 ноября формирует и составляет список обучающихся (целевых групп), подлежащих скрининговым осмотрам в предстоящем году, с последующей ежемесячной коррекцией целевых групп;

4) для прохождения скрининговых осмотров проводит оповещение родителей или законных представителей детей целевых групп о необходимости и условиях прохождения скрининга;

5) по результатам проведенных профилактических (скрининговых) осмотров информирует родителей или законных представителей и обучающихся о состоянии их здоровья и рекомендациях по их оздоровлению, а также проводит обучение по вопросам профилактики заболеваний и соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил по уходу за зубами и слизистой оболочкой полости рта;

6) организует и проводит иммунопрофилактику с последующим поствакцинальным наблюдением за привитым (при наличии сертификата по иммунопрофилактике);

7) направляет по показаниям на проведение флюорографического обследования всех сотрудников школы, работников пищеблока, обучающихся 15-17 летнего возраста, согласно приказу исполняющего обязанности Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 августа 2014 года № 19 «Об утверждении Инструкции по организации и осуществлению профилактических мероприятий по туберкулезу» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9772);

8) участвует в динамическом наблюдении и своевременном оздоровлении обучающихся с хроническими заболеваниями;

9) направляет обучающихся, в том числе состоящих на диспансерном учете на консультацию к врачу общей практики/участковому педиатру, с последующим контролем за своевременной и полной диспансеризацией учащихся;

10) в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, отравлений среди обучающихся, педагогов и технического персонала проводит санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия, а также проводит наблюдение за очагом инфекции;

11) в период повышения инфекционной заболеваемости населения гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями осуществляет карантинные мероприятия с выдачей справки о временной нетрудоспособности по форме 095/у, утвержденной приказом № 907 и последующим обращением больного в поликлинику;

12) в целях профилактики заболеваний, а также закаливания детей участвует в проведении летнего оздоровительного отдыха;

13) ведет контроль за соблюдением сроков прохождения обязательных медицинских осмотров всех сотрудников школы и работников пищеблока;

14) проводит медицинские манипуляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, согласно приказу исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 127 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10713);

15) определяет артериальное давление по показаниям;

16) определяет остроту слуха и зрения с профилактической целью;

17) проводит измерение антропометрических данных (рост, вес);

18) проводит термометрию;

19) проводит непосредственно-контролируемое лечение детям по назначению фтизиатра;

20) выполняет врачебные назначения;

21) при внезапных острых заболеваниях, травмах, резком ухудшении состояния здоровья, обострении хронических заболеваний оказывает обучающимся, педагогическому и техническому персоналу экстренную и/или неотложную медицинскую помощь и осуществляет вызов скорой медицинской помощи или направляет в медицинскую организацию первичной медико-санитарной помощи, стационар;

22) пропагандирует здоровый образ жизни, здоровое и рациональное питание, профилактику заболеваний путем информационного обеспечения, гигиенического обучения и воспитания обучающихся в вопросах укрепления здоровья;

23) прививает навыки, поддерживающие психическое и эмоциональное благополучие, участвует в снижении поведенческих факторов риска (курение, наркомания, токсикомания, алкоголизм), а также проводит мероприятия по выявлению групп риска по суицидам среди обучающихся, с принятием превентивных мер совместно с психологами и социальными педагогами организаций образования»;

24) согласно статье 43 Кодекса оказывает медико-социальную помощь;

25) ведет учетную и отчетную документацию по формам, утвержденным приказом № 907, а также проводит отчет статистических данных».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.