Ответ на депутатский запрос Министра сельского хозяйства РК от 24 февраля 2017 года № 21-11/395



Депутатам

Мажилиса Парламента

Республики Казахстан

Уважаемые депутаты!

На Ваш депутатский запрос относительно подготовки квалифицированных кадров для водного хозяйства сообщаю следующее.

По 1 вопросу «Ввести в Классификатор специальностей высшего и послевузовского образования специальности по направлению подготовки «Водное хозяйство»

В настоящее время в сфере высшего и послевузовского образования подготовка кадров для водного хозяйства осуществляется по специальностям «Водные ресурсы и водопользование», «Мелиорация, рекультивация и охрана земель», «Гидротехническое строительство и сооружение» на базе восьми ВУЗов (КазНАУ, КазНИТУ им. К.И.Сатпаева, ВКГТУ им.Д.Серикбаева, ТарГУим. М. Дулати, КГУ им. Коркытата, ЮКГУ им. М.Ауэзова, Казахстанско-Немецкий Университет).

По указанным специальностям контингент обучающихся составляет 1432 чел. (в бакалавриате - 1366 чел., из них по госзаказу 804 чел.; в магистратуре - 49 чел., из них по госзаказу 32 чел.; в докторантуре PhD - 17 чел., из них по госзаказу 15 чел.).

На сегодняшний день ВУЗы в рамках указанных специальностей самостоятельно разрабатывают образовательные программы по востребованным специализациям, обновляя их на постоянной основе с учетом требований работодателей к навыкам и компетенциям выпускников. К примеру, указанными ВУЗами реализуются образовательные программы «Комплексное использование водных ресурсов», «Интегрированное управление водными ресурсами», «Мелиорация земель», «Рекультивация и охрана земель», «Расчет и проектирование зданий и сооружений», «Водоснабжение и водоотведение» и др.

Кроме того, подготовка высококвалифицированных кадров осуществляется на уровне профильной магистратуры, где формируются углубленные профессиональные знания, а также дополнительные компетенции для практической деятельности. Например, изучаются такие дисциплины, как «Автоматизация проектирования оросительных систем и их экспертиза», «Строительство водохозяйственных систем и сооружений», «Современные системы и схемы водоотведения», «Ресурсосберегающие системы водоснабжения и водоотведения» и др.

Вместе с тем, предложения депутатов по введению специальностей направления подготовки «Водное хозяйство» в проект Классификатора будут рассмотрены на Республиканском учебно-методическом совете высшего и послевузовского образования во втором квартале 2017 года.

По 2 и 3 вопросам «Учитывая специфику подготовки кадров по водным специальностям ввести специализацию ВУЗ-ов, готовящих кадры для водного хозяйства по конкретному специфическому аспекту в рамках Учебно-методического объединения», «В рабочих учебных планах специальностей предусмотреть обязательное выполнение расчетно-графических заданий, курсовых проектов и работ, которые развивают практические профессиональные навыки и являются основной подготовки инженеров-гидротехников» В целях координации деятельности ВУЗов, обеспечения качества подготовки кадров и разработки образовательных программ на базе ТарГУ им. М. Дулати функционирует учебно-методическое объединение (далее - УМО) по специальностям водного хозяйства.

В состав данного УМО входят базовые ВУЗы, осуществляющие подготовку кадров в области сельского и водного хозяйства, а также представители работодателей. Указанное УМО координирует разработку образовательных программ по востребованным специальностям для точечной подготовки кадров по конкретным заявкам предприятий.

Таким образом, работодатели участвуют в формировании образовательных программ для определения необходимых навыков и компетенций для удовлетворения потребностей определенной отрасли и региона.

Практик ориентированное обучение достигается за счет разработки образовательных программ на основе профессиональных стандартов по профессиям в области водного хозяйства. Данные программы включают модули, направленные на формирование практических навыков, как расчетных, так и профессиональных компетенций.

Также в 2015 году в соответствии с Законом «Об образовании» увеличен объем профессиональной практики в высшем образовании за счет введения нормы об обязательном прохождении ее со второго курса обучения. Это позволило обучающимся во время прохождения учебной, производственной и преддипломной практики приобретать и развивать практические навыки и компетенции в процессе выполнения производственных, в том числе расчетно-графических работ.

Таким образом, Ваши рекомендации учитываются ВУЗами при реализации образовательных программ.

Работа в данном направлении продолжается.

А. Мырзахметов

Оглашен 01.02.2017г.

Заместителю

Премьер-Министра

Республики Казахстан

Тасмагамбетову И.Н.



Депутатский запрос от 2 февраля 2017 года № ДЗ-29

«О качестве подготовки специалистов в области водных ресурсов и водного хозяйства»

Уважаемый Имангали Нургалиевич!

В Послании Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» четвертый приоритет - улучшение качества человеческого капитала. Президентом определена задача - сделать образование центральным звеном новой модели экономического роста, где будет уделено особое внимание системе высшего образования: уровню материально технического обеспечения, кадрового состава, а также качества образовательных программ.

В настоящее время выпускники ВУЗов-специалисты для водного хозяйства по уровню знаний, умений и навыков не отвечают предъявляемым к ним требованиям. Согласно мнению широкого круга заинтересованных лиц из водохозяйственных организаций (проектные строительные, эксплуатационные и научные) выпускники вузов Казахстана специальности «Водные ресурсы и водопользование» имеют очень низкую квалификацию.

Они не могут вести работу по проектированию, реконструкции, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений и водохозяйственных систем в целом, разработке проектов, реконструкции существующих гидроузлов, гидроэлектростанций и насосных станций, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений, а также обеспечению их безопасности.

Как следствие, в последние годы на всех уровнях управления водными ресурсами практически отсутствуют квалифицированные инженеры-гидротехники. Отсутствуют специализированные высшие учебные заведения, где преподавались бы на требуемом уровне специальные инженерные дисциплины по водному хозяйству.

В настоящее время большую часть состава работников водохозяйственных органов составляют люди предпенсионного возраста. Наметилась опасная тенденция нарушения принципа преемственности поколений, так как для подготовки и становления высококвалифицированного специалиста необходимо не менее 10-15 лет.

В настоящее время на нашем рынке практически не осталось строительных компаний, которые отвечали бы международным требованиям. Поэтому в проектах строительства водохозяйственных объектов, в том числе за счет займовых средств международных финансовых институтов, наши компании исключаются на первоначальном этапе отбора. Так было при реализации проектов Всемирного Банка по Регулированию русла реки Сырдарьи и сохранении Северного Аральского моря (РРССАМ-1), по Проекту усовершенствования ирригации и дренажа (ПУИД-1). Объекты указанных проектов строили компании из Китая, России и Турции.

Вместе с тем, в Казахстане имеется 643 гидротехнических сооружений, из них 340 гидроузлов и гидротехнических сооружений, функционирующих в системе водного хозяйства. В том числе 270 водохранилищ с комплексом гидротехнических сооружений, из которых 62 водохранилища республиканского значения и 208 местного значения. Указом Президента 57 водохранилищ и 29 водоподпорных гидротехнических сооружений включены в перечень объектов, имеющих особое стратегическое значение. Более 90% всех гидротехнических сооружений на территории РК были построены 30 и более лет назад, и нуждаются в срочном ремонте.

Так же мы не можем не помнить аварии на водохозяйственных объектах страны (Кызылагаш, Кокпекты и другие малые водохранилища), повлекшие человеческие жертвы.

В этой связи просим Вас рассмотреть следующие предложения:

1.Ввести в «Классификатор» техническое направление подготовки «Водное хозяйство», включающее в себя следующие специальности:

•Гидротехнические сооружения и строительство (во исполнения требований Государственной программы развития управления водными ресурсами, принятой 04. 04. 2014 г.);

•Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов;

•Гидротехнические мелиорации, сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение пастбищ (во исполнения требований Государственной программы развития управления водными ресурсами, принятой 04.04.2014г.).

•Гидрология суши;

•Гидрогеология и инженерная геология;

•Управление водными ресурсами и безопасность гидротехнических сооружений.

2.Учитывая специфику подготовки кадров по водным специальностям страны ввести специализацию ВУЗ-ов, готовящих кадры для водного хозяйства, т.е. каждый ВУЗ должен осуществлять подготовку только по конкретному специфическому аспекту водного хозяйства. Данный вопрос можно было бы решить в рамках Учебно-методического объединения для водохозяйственных специальностей.

3.Обеспечить:

• В рабочих учебных планах специальностей предусмотреть обязательное выполнение расчетно-графических заданий, курсовых проектов и работ, которые развивают практические профессиональные навыки и являются основной подготовки инженеров-гидротехников.

Ответ просим дать письменно в установленный законодательством срок.

С уважением,

Депутаты фракции

«Народные коммунисты»

И. Смирнова

Ж. Ахметбеков

Г. Баймаханова

А. Конуров

К. Косарев

М. Магеррамов

Т. Сыздыков