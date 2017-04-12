Самая тяжелая женщина в мире похудела вдвое
12 апреля 2017, 15:41
Теперь женщина весит 260 килограммов.
Жительница Египта Иман Ахмад Абдулати, которой была сделана операция в клинике индийского города Мумбаи, сбросила почти половину своего веса и теперь весит 260 килограммов, сообщают Vesti.ru.
Египтянку привезли в Мумбаи грузовым самолетом в феврале. Женщине прописали специальную диету, а 7 марта ей была сделана лапароскопическая рукавная резекция – операция, в ходе которой пациентке удалили существенную часть желудка, что позволило сократить объемы потребляемой пищи.
В итоге женщине удалось за месяц сбросить 242 килограмма от первоначальных 504, с которыми она прибыла в Индию, сообщает Hindustan Times.
Доктора мумбайской клиники "Саифи" в целом довольны демонстрируемым Иман прогрессом, поскольку изначально ожидалось, что женщина сможет похудеть до 300 килограммов лишь к концу года. Потеря веса привела к тому, что внутренние органы женщины, такие как сердце, почки и легкие, также стали функционировать лучше. Вместе с тем египтянка по-прежнему продолжает страдать от паралича правой части тела. Три года назад она пережила инсульт, и время от времени у нее случаются припадки.
Иман является первым в мире человеком, ожирение которого связано с редким генетическим отклонением — мутацией в гене рецептора лептина, информирует РИА Новости.
Фото: hindustantimes.com
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