Самая тяжелая женщина в мире похудела вдвое

Жительница Египта Иман Ахмад Абдулати, которой была сделана операция в клинике индийского города Мумбаи, сбросила почти половину своего веса и теперь весит 260 килограммов, сообщают Vesti.ru .





Египтянку привезли в Мумбаи грузовым самолетом в феврале. Женщине прописали специальную диету, а 7 марта ей была сделана лапароскопическая рукавная резекция – операция, в ходе которой пациентке удалили существенную часть желудка, что позволило сократить объемы потребляемой пищи.





В итоге женщине удалось за месяц сбросить 242 килограмма от первоначальных 504 , с которыми она прибыла в Индию, сообщает Hindustan Times.





Доктора мумбайской клиники "Саифи" в целом довольны демонстрируемым Иман прогрессом, поскольку изначально ожидалось, что женщина сможет похудеть до 300 килограммов лишь к концу года. Потеря веса привела к тому, что внутренние органы женщины, такие как сердце, почки и легкие, также стали функционировать лучше. Вместе с тем египтянка по-прежнему продолжает страдать от паралича правой части тела. Три года назад она пережила инсульт, и время от времени у нее случаются припадки.





Иман является первым в мире человеком, ожирение которого связано с редким генетическим отклонением — мутацией в гене рецептора лептина , информирует РИА Новости.



