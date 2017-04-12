Mercedes разогнался до 320 км/ч на МКАД

Сообщается, что полицейскую проверку еще не назначили.

Госавтоинспекция изучает видео, на котором водитель Mercedes едет по МКАД со скоростью 320 километров в час, сообщает РИА Новости.





По данным СМИ, запись заезда выложила в Instagram одна из представительниц столичной "золотой молодежи". Кто именно сидел за рулем иномарки, пока неясно.





Сообщается, что полицейскую проверку еще не назначили.

Максимально разрешенная скорость на Московской кольцевой автодороге составляет 100 километров в час. Таким образом, водитель превысил допустимую скорость на 220 километров в час (при условии, что машина действительно разогналась до 320 и это не монтаж).







